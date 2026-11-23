وأوضح " " في بيانه أن الملف الأمريكي الفائز بتنظيم نسخة 2031 يضم أربع دول من الشمالية والوسطى والكاريبي، هي: ، والمكسيك، وكوستاريكا، وجامايكا.ولم يحمل هذا الإعلان أي مفاجآت، نظرا لأن كان المرشح الوحيد لتنظيم بطولة 2031 من العرس العالمي، الذي ستقام نسخته المقبلة في خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 25 يوليو 2027.وتكتسب نسخة 2031 أهمية تاريخية خاصة، إذ ستشهد للمرة الأولى توسيع قاعدة المشاركة برفع عدد المنتخبات المتنافسة من 32 إلى 48 منتخبا، على غرار النظام الجديد لبطولة الرجال التي أقيمت هذا العام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.