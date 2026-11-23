وقال النادي في بيان إن الفحوصات الطبية شخصت الإصابة، مؤكداً متابعة تطور حالة اللاعب، فيما رجحت تقارير إعلامية إسبانية غيابه لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.وكان إندريك قد شارك بديلاً في فوز على بنتيجة 2-1، السبت الماضي، قبل أن يغيب عن التدريبات الأخيرة استعداداً لمواجهة ، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.وفي السياق ذاته، غاب الظهير الهولندي عن مران الفريق، وسط شكوك بشأن تعرضه لإصابة، من دون صدور توضيح رسمي عن حالته حتى الآن.