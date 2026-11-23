الزوراء ينسحب من المؤتمر الفني لمواجهة الرفاع احتجاجاً على منع منصوريان من دخول البحرين
06:49 | 2026-11-23
حقيقة محاولة جيسوس الاعتذار لرونالدو وإعادته إلى المنتخب البرتغالي
05:30 | 2026-11-23
برشلونة يستبعد لامين يامال من مواجهة صباح الأذربيجاني بسبب الإصابة
05:10 | 2026-11-23
4 مؤشرات تكشف توتر غرفة ملابس برشلونة رغم تصدر الليغا
04:20 | 2026-11-23
برشلونة يقلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على فياريال ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
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ميسي يثير الجدل بتصرف غير رياضي
09:44 | 2026-11-22