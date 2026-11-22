ومني مع فريقه بهزيمة كبيرة أمام كرو بثلاثة أهداف من دون رد، على ملعب "نو ستاديوم" في .افتتح المهاجم التشيلي تابيا باب التسجيل لفريقه في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعرض إنتر ميامي لضربة ثانية بطرد لاعبه لوغان، ووسط هذه الأجواء الصعبة فقد أعصابه، عندما قام أولا بالتدخل بقوة ضد المهاجم تابيا بجوار خط التماس، ومن ثم ضرب الكرة بقوية من رمية تماس في وجه المهاجم التشيلي، الذي سقط على الأرض.وطالب ميسي بلمسة يد على تابيا، بدلا من أن يطمئن على صحة اللاعب التشيلي والاعتذار منه.بدوره، بدلا من إشهار البطاقة الحمراء في وجه ميسي، اكتفى الحكم ألن تشابمان بإشهار البطاقة الصفراء في وجه ميسي إضافة إلى تابيا، بعدما اعتبر أن لاعب كولومبوس أعاق تنفيذ رمية التماس، لتثير الواقعة تساؤلات وانتقادات بشأن مدى تناسب العقوبة مع تصرف النجم الأرجنتيني.وانتقد كورتيوا، لفريق كولومبوس كرو، تصرف ميسي تجاه لاعب فريقه، معتبرا أن الواقعة كانت تستوجب عقوبة أشد من البطاقة الصفراء.وقال مدرب كولومبوس كرو تعليقا على الواقعة: "ما فعله يستحق أكثر من مجرد بطاقة صفراء".وخسر إنتر ميامي أمام كولومبوس كرو في المباراة الأولى من سلسلة مواجهات الدور الأول للأدوار الإقصائية بمسابقة (MLS)، والتي تقام بنظام الأفضل في ثلاث مباريات، حيث يحتاج أحد الفريقين إلى تحقيق انتصارين لحسم التأهل.ومن المقرر أن يستضيف كولومبوس كرو، صاحب المركز السابع في تصنيف القسم الشرقي، نظيره إنتر ميامي، الذي أنهى الموسم في المركز الثاني وحامل لقب ، يوم الجمعة المقبل، في المواجهة الثانية من السلسلة.