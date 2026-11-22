وتتجه الأنظار إلى مواجهة ليفربول
ومانشستر يونايتد
، التي تجمع الغريمين التاريخيين في الدوري الإنجليزي، فيما يسعى برشلونة إلى مواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإسباني
عندما يستضيف فياريال
.
كما تشهد المنافسات الأوروبية مواجهات مهمة في الدوري الإيطالي
، أبرزها أتالانتا أمام إنتر ميلان
، ويوفنتوس ضد فينيزيا، وميلان أمام فروسينوني، فيما تتواصل مباريات كأس العالم
تحت 17 عاماً بمواجهتي فرنسا
والسعودية، وقطر ومصر.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم بتوقيت بغداد
والقنوات الناقلة:
الدوري الإسباني
برشلونة × فياريال – 5:00 مساءً – beIN SPORTS HD 1.
خيتافي × أتلتيكو مدريد
– 12:00 منتصف الليل – beIN SPORTS HD 1.
الدوري الإنجليزي
ليفربول × مانشستر يونايتد
– 8:30 مساءً – beIN SPORTS HD 1.
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
× فينيزيا – 3:30 مساءً – شاشا سبورت وستارز بلاي.
ميلان × فروسينوني – 9:00 مساءً – شاشا سبورت وستارز بلاي.
أتالانتا × إنتر ميلان – 11:45 مساءً – شاشا سبورت وستارز بلاي.
الدوري التركي
طرابزون سبور × أيوب
سبور – 8:00 مساءً – beIN SPORTS HD 3.
الدوري التونسي
النادي الإفريقي × الترجي – 5:30 مساءً – قناة الكأس 4 والوطنية الرياضية التونسية.
كأس العالم تحت 17 عاماً
فرنسا × السعودية
– 5:30 مساءً – beIN SPORTS.
قطر × مصر – 7:00 مساءً – beIN SPORT