وتتجه الأنظار إلى مواجهة ومانشستر ، التي تجمع الغريمين التاريخيين في الدوري الإنجليزي، فيما يسعى برشلونة إلى مواصلة المنافسة على صدارة عندما يستضيف .كما تشهد المنافسات الأوروبية مواجهات مهمة في ، أبرزها أتالانتا أمام إنتر ، ويوفنتوس ضد فينيزيا، وميلان أمام فروسينوني، فيما تتواصل مباريات تحت 17 عاماً بمواجهتي والسعودية، وقطر ومصر.وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم بتوقيت والقنوات الناقلة:الدوري الإسبانيبرشلونة × فياريال – 5:00 مساءً – beIN SPORTS HD 1.خيتافي × – 12:00 منتصف الليل – beIN SPORTS HD 1.الدوري الإنجليزيليفربول × – 8:30 مساءً – beIN SPORTS HD 1.الدوري الإيطالي× فينيزيا – 3:30 مساءً – شاشا سبورت وستارز بلاي.ميلان × فروسينوني – 9:00 مساءً – شاشا سبورت وستارز بلاي.أتالانتا × إنتر ميلان – 11:45 مساءً – شاشا سبورت وستارز بلاي.الدوري التركيطرابزون سبور × سبور – 8:00 مساءً – beIN SPORTS HD 3.الدوريالنادي الإفريقي × الترجي – 5:30 مساءً – قناة الكأس 4 والوطنية الرياضية التونسية.كأس العالم تحت 17 عاماًفرنسا × – 5:30 مساءً – beIN SPORTS.قطر × مصر – 7:00 مساءً – beIN SPORT