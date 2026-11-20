إنجاز رياضي يرفع اسمتمكّن اللاعب العراقي سجاد ، ممثّل لبناء الأجسام، من تحقيق المركز الأول في منافسات وزن 90 كيلوغراماً ضمن التي أُقيمت في التايلاندية، ليتوّج بطلاً لآسيا ويضيف إنجازاً جديداً إلى سجل الرياضة العراقية.وقد شكّل هذا الفوز مصدر فخر واعتزاز للجماهير الرياضية العراقية، التي احتفت بالإنجاز وبما قدّمه اللاعب من جهد وتفانٍ في سبيل الوصول إلى منصة التتويج.فرحة لم تدم طويلاًلكن الفرحة بهذا الإنجاز لم تدم طويلاً؛ إذ خيّم الحزن على الأوساط الرياضية العراقية عقب الإعلان عن وفاة سجاد جواد يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026، بعد ثلاثة أيام فقط من تتويجه باللقب الآسيوي.وأثار خبر وفاته حالة من الحزن والأسى بين الرياضيين ومحبيه، ولا سيما أن رحيله جاء في وقت كان فيه اسمه يتصدر مشهد الإنجازات الرياضية العراقية.ونعى الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية اللاعب الراحل، معرباً عن حزنه لفقدانه، ومقدماً التعازي إلى أسرته وذويه والأسرة الرياضية العراقية.ما سبب الوفاة؟حتى الآن، لم تتضمن المعلومات الرسمية المتاحة تفاصيل طبية موثقة وحاسمة بشأن سبب وفاة اللاعب. وقد تداولت بعض التقارير معلومات عن معاناته من مرض، إلا أن هذه المعلومات تحتاج إلى تأكيد رسمي، ولذلك لا يمكن الجزم بسبب الوفاة أو ربطها بأي عوامل صحية أو رياضية دون أدلة موثوقة.إن رحيل سجاد جواد يمثل خسارة مؤلمة للرياضة العراقية، فقد غادر الحياة بعد أن حقق حلماً رياضياً كبيراً، ووقف على منصة التتويج حاملاً لقب وممثلاً بلده العراق.إن قصته ستبقى حاضرة في ذاكرة محبي الرياضة؛ قصة لاعب اجتهد ووصل إلى القمة، لكن القدر لم يمهله طويلاً للاحتفال بإنجازه.