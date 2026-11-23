ورغم النتيجة الإيجابية، فإن المباراة كشفت عن مؤشرات توتر داخل الفريق الكتالوني، وسط تصاعد الخلافات بشأن التصريحات، والصلاحيات داخل الملعب، وإدارة ركلات الجزاء، فضلاً عن تذمر بعض اللاعبين من قلة دقائق المشاركة.وتبرز 4 مؤشرات تضع المدرب أمام اختبار للحفاظ على استقرار غرفة الملابس قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.تصريحات رودري ورد فليكأولى الإشارات جاءت من تصريحات لاعب الوسط رودري، الذي طالب برشلونة برفع مستواه الفني والذهني من أجل المنافسة على ودوري أبطال أوروبا، عقب خسارتي الفريق أمام وريال .ورد فليك على تصريحات لاعبه، متفقاً مع ضرورة التطور، لكنه وجه رسالة مباشرة قائلاً إن "كل اللاعبين يمكنهم اللعب بشكل أفضل، حتى هو"، في رد أثار تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين، خصوصاً مع وجود تباين سابق حول الأحمال البدنية ودقائق المشاركة.لقطة رودري وإريك غارسياوشهدت مواجهة لقطة أثارت جدلاً، بعدما ظهر رودري، الغائب بسبب الإصابة، وهو يستدعي إريك غارسيا على خط التماس ويوجه إليه تعليمات فنية خلال تأخر برشلونة بهدفين.وأثارت اللقطة تساؤلات بشأن حدود الأدوار القيادية داخل الفريق، في وقت حاول فليك احتواء الجدل عقب المباراة، مشيداً بشخصية رودري وأهميته للمجموعة.ركلات الجزاء وأزمةومن المؤشرات الأخرى، إهدار لامين يامال ركلة جزاء خلال تأخر برشلونة بهدفين، بعدما اصطدمت كرته بالقائم، ليرتفع عدد ركلات الجزاء التي أهدرها إلى 3 من أصل 7 في الدوري الإسباني.وأقر فليك بأن اللاعبين كانوا يحددون منفذ ركلات الجزاء داخل الملعب، مشيراً إلى توجهه لإعادة تنظيم هذا الملف والتحدث مع يامال ورافينيا بشأن وضع ترتيب واضح للمنفذين، وهو ما قد يفتح باباً جديداً للحساسية داخل الفريق.تذمر على مقاعد البدلاءوتتعلق الإشارة الرابعة بتزايد استياء بعض اللاعبين من محدودية المشاركة، وفي مقدمتهم بالدي، الذي اجتمع مع وكيل أعماله مينديز لبحث وضعه، في ظل المنافسة على مركز الظهير الأيسر.وأكد فليك صعوبة إشراك بالدي في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التواصل مع وكلاء اللاعبين ليس من مسؤولياته، فيما تزامن ذلك مع توتر انعكس في طرد أمام فياريال، وتذمر بعض العناصر الشابة من قلة فرص المشاركة في المباريات الكبرى.ورغم أن النتائج تمنح برشلونة أفضلية في سباق ، فإن هذه المؤشرات تضع فليك أمام تحدٍ يتعلق بإدارة المجموعة واحتواء التوترات، للحفاظ على تماسك الفريق مع اقتراب الاستحقاقات الحاسمة.