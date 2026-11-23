ورغم النتيجة الإيجابية، فإن المباراة كشفت عن مؤشرات توتر داخل الفريق الكتالوني، وسط تصاعد الخلافات بشأن التصريحات، والصلاحيات داخل الملعب، وإدارة ركلات الجزاء، فضلاً عن تذمر بعض اللاعبين من قلة دقائق المشاركة.
وتبرز 4 مؤشرات تضع المدرب هانزي فليك
أمام اختبار للحفاظ على استقرار غرفة الملابس قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.
تصريحات رودري ورد فليك
أولى الإشارات جاءت من تصريحات لاعب الوسط رودري، الذي طالب برشلونة برفع مستواه الفني والذهني من أجل المنافسة على الدوري الإسباني
ودوري أبطال أوروبا، عقب خسارتي الفريق أمام باريس سان جيرمان
وريال مدريد
.
ورد فليك على تصريحات لاعبه، متفقاً مع ضرورة التطور، لكنه وجه رسالة مباشرة قائلاً إن "كل اللاعبين يمكنهم اللعب بشكل أفضل، حتى هو"، في رد أثار تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين، خصوصاً مع وجود تباين سابق حول الأحمال البدنية ودقائق المشاركة.
لقطة رودري وإريك غارسيا
وشهدت مواجهة فياريال
لقطة أثارت جدلاً، بعدما ظهر رودري، الغائب بسبب الإصابة، وهو يستدعي إريك غارسيا على خط التماس ويوجه إليه تعليمات فنية خلال تأخر برشلونة بهدفين.
وأثارت اللقطة تساؤلات بشأن حدود الأدوار القيادية داخل الفريق، في وقت حاول فليك احتواء الجدل عقب المباراة، مشيداً بشخصية رودري وأهميته للمجموعة.
ركلات الجزاء وأزمة لامين يامال
ومن المؤشرات الأخرى، إهدار لامين يامال ركلة جزاء خلال تأخر برشلونة بهدفين، بعدما اصطدمت كرته بالقائم، ليرتفع عدد ركلات الجزاء التي أهدرها إلى 3 من أصل 7 في الدوري الإسباني.
وأقر فليك بأن اللاعبين كانوا يحددون منفذ ركلات الجزاء داخل الملعب، مشيراً إلى توجهه لإعادة تنظيم هذا الملف والتحدث مع يامال ورافينيا بشأن وضع ترتيب واضح للمنفذين، وهو ما قد يفتح باباً جديداً للحساسية داخل الفريق.
تذمر على مقاعد البدلاء
وتتعلق الإشارة الرابعة بتزايد استياء بعض اللاعبين من محدودية المشاركة، وفي مقدمتهم أليخاندرو
بالدي، الذي اجتمع مع وكيل أعماله جورجي
مينديز لبحث وضعه، في ظل المنافسة على مركز الظهير الأيسر.
وأكد فليك صعوبة إشراك بالدي في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التواصل مع وكلاء اللاعبين ليس من مسؤولياته، فيما تزامن ذلك مع توتر انعكس في طرد فيرمين لوبيز
أمام فياريال، وتذمر بعض العناصر الشابة من قلة فرص المشاركة في المباريات الكبرى.
ورغم أن النتائج تمنح برشلونة أفضلية في سباق الليغا
، فإن هذه المؤشرات تضع فليك أمام تحدٍ يتعلق بإدارة المجموعة واحتواء التوترات، للحفاظ على تماسك الفريق مع اقتراب الاستحقاقات الحاسمة.