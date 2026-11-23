وذكر موقع "Arabia Fact Check" المتخصص في تدقيق المعلومات، أن الادعاء بشأن وصول وفد برتغالي إلى لاسترضاء وإعادته إلى المنتخب لم يثبت، موضحاً أن ما تداولته بعض التقارير منذ 19 تشرين الثاني يتعلق بمناقشات بشأن مباراة وداع محتملة، وليس بزيارة مؤكدة إلى السعودية.كما لم يثبت صدور الرد المنسوب إلى رونالدو بشأن رفض المحاولة أو قوله "برجع لكم لاحقاً"، فيما لم تظهر أدلة موثوقة على عقد لقاء بينه وبين الوفد المزعوم.وكان رونالدو قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في 5 تشرين الثاني 2026، منهياً مسيرة امتدت 23 عاماً، سجل خلالها 146 هدفاً دولياً، وخاض 234 مباراة مع منتخب ، وقاده إلى التتويج بكأس أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية مرتين عامي 2019 و2025.وجاء قرار الاعتزال بعد توتر علاقته بالمدرب ، على خلفية خلاف بشأن مشاركته في مباراة البرتغال والنرويج، التي انتهت بفوز المنتخب 2-1، إذ خاض رونالدو عمليات الإحماء دون أن يشارك، قبل مغادرته معسكر المنتخب عشية مواجهة .وقال رونالدو إنه شعر بأن جيسوس لم يفِ بوعده بشأن منحه فرصة المشاركة، فيما نفى المدرب وجود اتفاق ملزم بشأن دقائق اللعب، ورفض فكرة الاعتذار، متسائلاً: "أعتذر عن ماذا؟ ولمن؟"، لكنه أكد أن باب المنتخب سيظل مفتوحاً أمام اللاعب إذا رغب في العودة.وفرض عقوبة إيقاف لمدة 30 يوماً وغرامة مالية على رونالدو بسبب مغادرته المعسكر، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي بعد أسابيع، فيما أكد جيسوس أنه طلب منه الاستمرار، لكنه يحترم قراره.ويتركز اهتمام رونالدو حالياً على مع ، وملاحقة هدف الوصول إلى 1000 هدف رسمي في مسيرته، إذ يبلغ رصيده 986 هدفاً، بفارق 14 هدفاً عن الرقم التاريخي.