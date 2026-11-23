"الفيفا" يعلن عن الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات 2031
13:50 | 2026-11-23
بـ15 هدفا.. إسبانيا تحقق ثاني أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم
12:35 | 2026-11-23
إصابة عضلية تبعد إندريك عن ريال مدريد قبل مواجهة آيندهوفن
07:37 | 2026-11-23
الزوراء ينسحب من المؤتمر الفني لمواجهة الرفاع احتجاجاً على منع منصوريان من دخول البحرين
06:49 | 2026-11-23
حقيقة محاولة جيسوس الاعتذار لرونالدو وإعادته إلى المنتخب البرتغالي
05:30 | 2026-11-23
برشلونة يستبعد لامين يامال من مواجهة صباح الأذربيجاني بسبب الإصابة
05:10 | 2026-11-23