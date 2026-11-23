وأوضح فرنانديز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عقب مباراة ومضيفه التي أقيمت أمس الأحد: "مباراة صعبة، القدوم إلى ملعب غريمنا والخسارة أمر سيئ دائما، فبعد مرور 15 دقيقة، تغيرت صورة المباراة تماما، مما جعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لنا".وتابع: "لقد حاول الجميع بجهد كبير. النتيجة لن تظهر ذلك وستخفي الكثير من الأشياء الجيدة التي قام بها الفريق".وأكد اللاعب : "كانت هناك بعض اللحظات التي ربما بالغنا فيها قليلا في محاولة اللعب وانتهى بنا الأمر باستقبال أهداف، لكنني أفضل ذلك وأن أرى ثقة فريقي، بدلا من مجرد الدفاع والخوف من أي شيء يمكننا فعله".ويقبع ، الذي يتقاسم مع ليفربول الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالدوري الإنجليزي (20 لقبا)، في المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط أمام متذيل الترتيب.