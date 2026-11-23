وفرض اللاعب الإسباني رافا كروز نفسه نجما للمهرجان التهديفي بإحرازه 5 أهداف، ليقود منتخب بلاده لتسجيل النتيجة الأكبر في النسخة الحالية من البطولة حتى الآن.ورغم ضخامة النتيجة، أخفق المنتخب الإسباني في معادلة أو تحطيم الرقم القياسي التاريخي لأكبر فوز في تاريخ بطولات لهذه الفئة العمرية، والذي لا يزال مسجلا باسم المنتخب عقب انتصاره الكاسح على الجديدة بنتيجة 16-0 في النسخة الماضية من المونديال.وبهذا الانتصار، حصد "لا روخا" فوزه الثاني تواليا بعد تغلبه في الجولة الافتتاحية على منتخب بخماسية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة ويحسم رسميا بطاقة تأهله إلى دور الـ 32.في المقابل، يتذيل منتخب فيجي جدول الترتيب دون أي رصيد من النقاط، بينما يحتل المنتخب المغربي المركز الثاني قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب الصين في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين، على أن يصطدم المنتخبان الإسباني والمغربي في قمة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.