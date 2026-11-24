ووقعت الحادثة في الدقيقة 88 من المباراة، التي انتهت بفوز الوصل بنتيجة 5-1، بعدما فقد الحارس البالغ من العمر 27 عاما وعيه داخل أرضية الملعب، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي.وجرى استبدال ونقله إلى الملابس، حيث استعاد وعيه، قبل أن يتم تحويله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.ويلعب جعفري في صفوف تراكتور منذ صيف عام 2026، وشارك معه في 7 مباريات، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث مناسبات.وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من تعرض ، لاعب ، لحالة إغماء للمرة الثالثة خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أثار القلق بشأن حالته الصحية.