اتصال هاتفي يفتح باب الجدل قبل حسم لقب أمم إفريقيا.. المغرب يبلغ عن تطور جديد في قضية النهائي
07:47 | 2026-11-24
"الفيفا" يعلن عن الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات 2031
13:50 | 2026-11-23
بـ15 هدفا.. إسبانيا تحقق ثاني أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم
12:35 | 2026-11-23
بعد رباعية ليفربول.. برونو يعلق على خسارة الشياطين الحمر
08:34 | 2026-11-23
إصابة عضلية تبعد إندريك عن ريال مدريد قبل مواجهة آيندهوفن
07:37 | 2026-11-23
الزوراء ينسحب من المؤتمر الفني لمواجهة الرفاع احتجاجاً على منع منصوريان من دخول البحرين
06:49 | 2026-11-23