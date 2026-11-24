حقق فوزاً مثيراً على حساب ضيفه بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستفاد من خطأ ارتكبه تشواميني داخل منطقة الجزاء، ليحصل على ركلة جزاء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، تولى تنفيذها بنجاح، مانحاً فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى عدة تغييرات، بدخول دين هاوسن وكوناتي وجود بيلينجهام، ليظهر بصورة أفضل ويتمكن من العودة في النتيجة.



ونجح في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 50، بعدما استغل تمريرة مميزة من ، قبل أن يطلق تسديدة أرضية سكنت الشباك، واستمرت انتفاضة أصحاب الأرض، حيث أضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.



وسجل هدف ثالث بعد كرة وصلت إلى جولر من تمريرة لاعب آيندهوفن، قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب إلى مبابي الذي سددها في الشباك، ثم سجل مبابي هدف رابع مستغلاً تمريرة من دياز في الدقيقى 84.



وفي الدقيقة 88 سجل هدف خامس مستغلاً كرة رائعة من من بيلينجهام قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويضع الكرة بين أقدام الحارس.



وبعد هذا الانتصار، رفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب العام مؤقتاً، في حين تجمد رصيد آيندهوفن عند النقطة 4 في المركز الـ28 مؤقتاً.