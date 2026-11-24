محكمة التحكيم الرياضية تعيد لقب أمم إفريقيا إلى السنغال وتسحب التتويج من المغرب
10:16 | 2026-11-24
اتصال هاتفي يفتح باب الجدل قبل حسم لقب أمم إفريقيا.. المغرب يبلغ عن تطور جديد في قضية النهائي
07:47 | 2026-11-24
حارس مرمى يفقد الوعي خلال مباراة في دوري أبطال آسيا
06:28 | 2026-11-24
"الفيفا" يعلن عن الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات 2031
13:50 | 2026-11-23
بـ15 هدفا.. إسبانيا تحقق ثاني أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم
12:35 | 2026-11-23
بعد رباعية ليفربول.. برونو يعلق على خسارة الشياطين الحمر
08:34 | 2026-11-23