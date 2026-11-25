وقال ، خلال تصريحات أدلى بها في العاصمة الأذربيجانية باكو، إن يواصل الحديث عن برشلونة بدلاً من التركيز على شؤونه الداخلية ومشروعه الخاص، معتبراً أن تكرار إثارة القضية قد يكون محاولة لصرف الانتباه عن ملفات .وأضاف أن كان الأجدر به الاهتمام بمشكلات ناديه، مشيراً إلى عدم تحقيق أي لقب خلال العامين الماضيين، فضلاً عن التقارير المتعلقة بدراسة بيع جزء من ملكية النادي.وسخر رئيس برشلونة من تكرار ذكر اسم ناديه في أحاديث مسؤولي ريال مدريد، ملمحاً إلى أن قد يطالب بحقوق مالية مقابل ما وصفه بالترويج للنادي الملكي على حساب برشلونة، مؤكداً أن إدارته لن تتجاهل ما تعتبره ادعاءات تمس سمعة النادي، وستواصل الدفاع عن مصالحه بالوسائل القانونية.وجاءت تصريحات لابورتا عقب جلسة صلح قضائية بين برشلونة وبيريز في محاكم مدريد، ضمن إجراء تمهيدي قبل تحريك دعوى جنائية محتملة بتهمة التشهير، على خلفية تصريحات سابقة لرئيس ريال مدريد اتهم فيها النادي الكتالوني بالفساد والتأثير في الحكام.ولم يحضر بيريز الجلسة شخصياً، ومثّله محامٍ عن ريال مدريد، فيما انتهى الإجراء دون التوصل إلى اتفاق، بعدما لم يقدم التراجع الذي طالب به برشلونة، ما يتيح للنادي الكتالوني المضي في الإجراءات القانونية.وكان برشلونة قد طلب عقد جلسة الصلح في حزيران الماضي، مطالباً بيريز بتصحيح تصريحاته أو تقديم أدلة محددة على اتهاماته، بما في ذلك تحديد الحكام والمباريات والوقائع التي يستند إليها.في المقابل، جدد بيريز خلال الجمعية العمومية لريال مدريد، التي أقيمت في 21 تشرين الثاني الجاري، هجومه على برشلونة، مطالباً بمواصلة التحقيق في قضية نيغريرا ومحاسبة المسؤولين عنها، واصفاً القضية بأنها شديدة الخطورة على كرة القدم.وتتعلق القضية بمدفوعات تجاوزت 7 ملايين يورو قدمها برشلونة، بين عامي 2001 و2018، إلى شركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس السابق، فيما يقول النادي الكتالوني إن المبالغ كانت مقابل تقارير فنية واستشارات عن الحكام، بينما تحقق السلطات في الغرض من تلك المدفوعات.