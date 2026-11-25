المغرب يتراجع مركزين في تصنيف فيفا بعد خسارة لقب أمم إفريقيا
10:19 | 2026-11-25
لابورتا يهاجم ريال مدريد وبيريز: يروجون لأنفسهم على حساب برشلونة
06:49 | 2026-11-25
بايرن ميونخ يصدر بياناً مشتركاً مع إدارة جمال موسيالا لحسم الجدل بشأن حالته الصحية
06:10 | 2026-11-25
ريال مدريد يهزم آيندهوفن بخماسية في دوري أبطال أوروبا
16:58 | 2026-11-24
محكمة التحكيم الرياضية تعيد لقب أمم إفريقيا إلى السنغال وتسحب التتويج من المغرب
10:16 | 2026-11-24
اتصال هاتفي يفتح باب الجدل قبل حسم لقب أمم إفريقيا.. المغرب يبلغ عن تطور جديد في قضية النهائي
07:47 | 2026-11-24