ورغم خروج بفوز ثمين على السد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن دولة دوري أبطال آسيا للنخبة، خطفت لقطة احتجاج في الشوط الثاني الأضواء من مجريات المباراة، إذ اشتعل فتيل الأزمة عقب سقوط النجم على مشارف منطقة الجزاء ومطالبته بالحصول على خطأ، ليفاجأ برفع الحكم المساعد رايته معلنا حالة تسلل سبقت الاحتكاك، وهو القرار الذي أيده حكم الساحة أدهم مخادمة محتسبا خطأ لمصلحة الفريق .وأثبتت الإعادة دقة قرار طاقم التحكيم بوجود التسلل، بيد أن رونالدو لم يتقبل القرار، فبادر بوضع يده على عينيه في إشارة للتشكيك في الرؤية، قبل أن يحاكي بذراعه حركة رفع الراية وخفضها بأسلوب تهكمي واضح تجاه الحكم المساعد.وتنص لوائح الانضباط في على عقوبات صارمة بحق أي لاعب يرتكب سلوكا غير رياضي أو يوجه إشارات تنطوي على استهزاء أو إساءة لطاقم التحكيم، حتى وإن لم يدون الحكم الواقعة في تقريره الرسمي، إذ يحق للجنة التدخل استنادا إلى اللقطات التلفزيونية الرسمية للمباراة.