منتخبنا الوطني يختتم تحضيراته لمباراة الكويت الودية

وخاضَ لاعبو منتخبنا الوطني، بقيادة المدرب السلوفيني كاتانيتش، مرانهم الأخير على ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية في محافظة البصرة، والتي شهدت حضور عددٍ كبير من وسائل الإعلام.وقالَ لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، محمد داود: مباراة الكويت مهمة لنا كلاعبين من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتصفيات الآسيوية المزدوجة، ونسعى لتحقيق الفوز، والخروج بنتيجة ايجابية، ونأمل تقديم مباراة جيدة.وأكدَ حارس منتخبنا الوطني لكرة القدم، فهد طالب: أن مباراة الكويت تعد بروفةً مهمة لأسود الرافدين في طريق التحضير للتصفيات المزدوجة، وصفوف المنتخب مكتملة لخوض لقاء الأزرق الكويتي رغم غياب اللاعبين المحترفين عن هذه المباراة.