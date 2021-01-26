منتخبنا الوطني يختتم تحضيراته لمباراة الكويت الودية
اختتمَ منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته لمباراة الكويت الودية يوم غد الاربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً، في المباراة التي ستقام على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.
وخاضَ لاعبو منتخبنا الوطني، بقيادة المدرب السلوفيني كاتانيتش، مرانهم الأخير على ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية في محافظة البصرة، والتي شهدت حضور عددٍ كبير من وسائل الإعلام.
وقالَ لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، محمد داود: مباراة الكويت مهمة لنا كلاعبين من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتصفيات الآسيوية المزدوجة، ونسعى لتحقيق الفوز، والخروج بنتيجة ايجابية، ونأمل تقديم مباراة جيدة.
وأكدَ حارس منتخبنا الوطني لكرة القدم، فهد طالب: أن مباراة الكويت تعد بروفةً مهمة لأسود الرافدين في طريق التحضير للتصفيات المزدوجة، وصفوف المنتخب مكتملة لخوض لقاء الأزرق الكويتي رغم غياب اللاعبين المحترفين عن هذه المباراة.
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