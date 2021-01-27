العراق يقلبها على الكويت في ودية "جذع النخلة"

قلب المنتخب العراقي تأخره بهدف امام نظيره الكويتي الى فوز بهدفين في المباراة الودية التي احتضنها اليوم الاربعاء ملعب جذع النخلة في البصرة.

وتقدم منتخب الكويت، على مضيفه العراقي بالهدف الاول في المباراة عن طريق اللاعب عيد الرشيدي في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني استطاع منتخبنا من تعديل النتيجة عن طريق محمد داوود في الدقيقة 78 بعدها اضاف المهاجم ايمن حسين الهدف الثاني في الدقيقة 88 عن طريق ركلة جزاء.