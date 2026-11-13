موقف حاسم من أنباء انتقال رونالدو إلى تركيا

وتحدث المنشور المزعوم للصحفي الإيطالي عن انتقال قائد ، إلى إلا أنه لا يمثل إعلانا موثوقا من رومانو، إذ لا يوجد تأكيد منه بشأن إتمام الصفقة أو التوصل إلى اتفاق بين والنادي التركي، كما لم يصدر إعلان رسمي من فنربخشة أو النصر يؤكد حدوث انتقال.وبدأت التكهنات بشأن انتقال رونالدو إلى بعدما كشف الصحفي التركي ياغيز سابونجوغلو عن تحرك وسيط لاستطلاع إمكانية انتقال قائد النصر إلى فنربخشة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وتحدثت تقارير إعلامية تركية عن احتمالية توفير عقد رعاية بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو للمساهمة في تمويل الصفقة، في ظل التكلفة المالية الكبيرة المرتبطة بالتعاقد مع النجم .كما تطرقت بعض التقارير إلى سيناريو فسخ عقد رونالدو مع النصر، تمهيدا لانتقاله إلى دون مقابل مادي، إلا أن هذه الأنباء لم تتجاوز مرحلة التكهنات.وفي ظل تزايد الحديث عن مستقبل رونالدو، نفى سعد السبيعي، المدير السابق للإدارة القانونية بنادي النصر، إمكانية رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.وقال السبيعي عبر حسابه على منصة "إكس" إن الأحاديث المتداولة بشأن انتقال رونالدو في يناير غير صحيحة، موضحا أن عقد اللاعب مع رابطة سيتم تفعيله بعد نهاية الموسم الجاري، وفقا لما ذكره.ويرتبط رونالدو بعقد مع النصر يمتد حتى يونيو 2027، فيما يواصل النجم البرتغالي مع الفريق السعودي، وسط سعيه للوصول إلى حاجز 1000 هدف في مسيرته الاحترافية.