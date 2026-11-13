بعد قرار الاعتزال.. غرفة رونالدو خارج حسابات الجميع

وكشف ريكاردو كواريزما المتحدث الرسمي باسم المنتخب ، في تصريحات لصحيفة "الميدان" ، أن رقم 201 ستظل مرتبطة باسم ، مشيرا إلى أن الاتحاد يجهز مفاجآت أخرى لتكريمه، لكنه فضل عدم الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي.جاءت الخطوة عقب إعلان رونالدو في 5 اعتزاله اللعب الدولي نهائيا، منهيا مسيرة خاض خلالها 234 مباراة وسجل 146 هدفا، ليصبح صاحب الرقم القياسي في المشاركات والأهداف الدولية على مستوى الرجال.وسبق قرار الاعتزال توتر في علاقة رونالدو بمدرب المنتخب جيسوس، على خلفية خلاف نشب خلال مواجهة في الأوروبية يوم 27 سبتمبر.وكان رونالدو شارك أساسيا أمام ويلز، لكنه بقي على مقاعد البدلاء أمام النرويج رغم إجرائه عمليات الإحماء، قبل أن يغادر معسكر المنتخب لاحقا.وعقب الواقعة فرض الاتحاد البرتغالي إيقافا لمدة 30 يوما على اللاعب مع غرامة مالية.وقال جيسوس إنه لم يكن يتوقع اعتزال رونالدو، مشيرا إلى أنه كان يعتزم استدعاءه مجددا، وأنه علم بقرار اللاعب بالتزامن مع إعلانه للجمهور، مؤكدا احترامه لقراره.وتحدثت تقارير صحفية عن عدم رغبة رونالدو في تلقي تكريم من الاتحاد بسبب طريقة انتهاء علاقته بالمنتخب والخلاف مع .في المقابل، أكد رئيس الاتحاد بروينسا تمسك الاتحاد بتكريم نجمه التاريخي، وقال إن وداع رونالدو لا يمكن أن يمر دون احتفاء يليق بما قدمه لكرة القدم .وفي الوقت الحالي، يواصل رونالدو التركيز على مسيرته مع ، سعيا للوصول إلى إنجاز الألف هدف في مسيرته الاحترافية، وهو الهدف الذي سبق أن تحدث عنه باعتباره أحد أبرز طموحاته قبل الاعتزال.