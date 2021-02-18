تصنيف المنتخب العراقي في لائحة فيفا الشهرية للمنتخبات الوطنية

اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ،اليوم الخميس، تصنيفه الشهري الخاص بالمنتخبات الوطنية .



ووفق التصنيف الجديد فقد حافظ المنتخب العراقي على المركز 69 عالميا والسابع على مستوى المنتخبات الاسيوية بعد كل من منتخبات اليابان وايران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية، فيما لم يطرأ اي تغيير على المراكز الاولى في لائحة الاتحاد الدولي اذ حافظ منتخب بلجيكا على صدارة الترتيب بالتصنيف الاول وحل منتخب فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا وانكلترا رابعا والبرتغال خامسا.

اما على المستوى العربي فقد حل منتخب تونس اولا بالتصنيف 26 ، فيما جاء منتخب الجزائر ثانيا بالتصنيف 31 ثم المغرب ثالثا في المركز 33.