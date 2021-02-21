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دجوكوفيتش يهزم مدفيديف ويتوج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة

رياضة

2021-02-21 | 07:53
دجوكوفيتش يهزم مدفيديف ويتوج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة
198 مشاهدة

أحرز الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، للمرة التاسعة في مسيرته، بعد فوزه اليوم الأحد، في المباراة النهائية ،على الروسي دانييل مدفيديف.

وعلى عكس ما كان منتظرا، لم يجد المصنف أولا عالميا، أي صعوبة تذكر، في الفوز على مدفيديف، المصنف رابعا، بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 7-6، و6-2، و6-2.

وهذا الفوز هو الخامس لدجوكوفيتش على منافسه الروسي، من أصل 8 مواجهات بينهما.
وعزز الصربي رقمه القياسي في بطولة أستراليا المفتوحة، بفوزه بلقبه التاسع، في تاسع نهائي يخوضه.

وفي المجمل، رفع دجوكوفيتش (33 عاما)، عدد ألقابه في البطولات الأربع الكبرى إلى 18 لقبا، وبات على بعد لقبين فقط من حاملي الرقم القياسي، الإسباني رافائيل نادال، والسويسري روجر فيدرر (20 لقبا).

في المقبل، فشل مدفيديف في التتويج بأول لقب له في البطولات الأربع الكبرى، والسير على خطى مواطنيه، يفغيني كافيلنيكوف (توّج بلقب رولان غاروس عام 1996 وأستراليا عام 1999)، ومارات سافين (فلاشينغ ميدوز عام 2000 وأستراليا عام 2005)، وهما الروسيان الوحيدان اللذان توجا بألقاب كبرى حتى الآن.
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