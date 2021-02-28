التعادل السلبي يسود في مباراة الزوراء والنفط ضمن الدوري الممتاز

ورغم أفضلية فريق الزوراء في الشوط الأول إلا أن نادي النفط استطاع من المحافظة على شباكه من دون اهداف رغم محاولت اللاعب محمد صالح عبر تسديدة من خارج الجزاء علت العارضة.وفي الشوط الثاني تحسن أداء النفط وكان الطرف الأخطر على مرمى الزوراء حيث كانت هناك محاولات عدة للنفط لتسجيل هدف التقدم ولكن جميع المحاولات لم تنجح في تحقيق ذلك لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثاني فيما رفع النفط رصيده إلى النقطة 30 في المركز الثامن.