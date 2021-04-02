تمهيداً لانتخابات اتحاد الكرة.. وصول ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي الى بغداد

وقال الأمين العام محمد فرحان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوفد سيجتمع اليوم الجمعة مع أندية الدوري الممتاز للموسم ٢٠١٨-٢٠١٩ في الساعة الثالثة عصرا، وغدا السبت مع أندية الدرجة الأولى للموسم نفسه في العاشرة صباحا، ومع الاتحادات الفرعية وروابط اللاعبين والمدربين والحكام في الساعة الثالثة عصرا".وأضافَ: "سيعقد المؤتمر الاستثنائي يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٤ بحضور جميع أعضاء الهيأة العامة للاتحاد، ونتطلع ان يكون المؤتمر خطوة مهمة للوصول الى إقامة انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد المقبل المقرر إقامتها في شهر حزيران".واختتمَ الأمين العام محمد فرحان بالقول: "إن التطبيعية تسعى جاهدة الى إكمال الانتخابات بطريقة تضمن مشاركة الجميع حسب النظام الأساسي، وانها تعمل بجد على إنهاء المهام المكلفة فيها حسب المواعيد المرسلة من قبل الاتحاد الدولي".