لاعب برازيلي سابق يتغلب على كوفيد-19

هذا الرجل البالغ من العمر 56 عاما والمعروف باسم برانكو، حظي بإشادة الأطباء عندما غادر مستشفى كوبا ستار في ريو دي جانيرو، على كرسي متحرك.قال برانكو في تصريحات نُشرت على الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم "إنها حياة جديدة، لقد عدت أقوى من ذي قبل".كان برانكو قد أدخل المستشفى في 16 مارس وقضى عدة أيام على جهاز التنفس الاصطناعي لمساعدته على التنفس.قال برانكو "أثناء وجودي في المستشفى، فكرت كثيرا في الخروج من الجانب الآخر والعيش حياة أفضل"، وأضاف "غدا (الأحد) سأحتفل بعيد ميلادي. الرسالة التي أرسلها للبرازيل وللعالم هي أن كل شيء ممكن: يمكننا التغلب على كوفيد. شكرا على الدعم، وعيد فصح سعيد للجميع".اعتزل برانكو اللعب في عام 1998 بعد مسيرة تضمنت فترات مع أندية مثل بريشيا وبورتو وجنوا وفلامنغو وكورنثيانز وميدلسبره، وأندية أخرى.لعب 72 مباراة مع منتخب بلاده، وكان الظهير الأيسر جزءا من منتخب البرازيل الذي فاز بكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة.