ربع النهائي يبدأ الليلة وآمال العرب بالمغرب

وتتجه الأنظار العربية إلى المواجهة المرتقبة بين وفرنسا، في مباراة تحمل أبعادا تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، إذ يدخل "أسود الأطلس" اللقاء باعتبارهم آخر ممثل للعرب وإفريقيا في البطولة، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتكرار إنجاز مونديال 2022 أو حتى تجاوزه.المغرب.. حلم عربي متجددبعد سلسلة من العروض المقنعة، يواصل المنتخب كتابة فصول جديدة من تاريخه المونديالي، مستندا إلى شخصية قوية وانضباط تكتيكي وروح قتالية جعلته يتجاوز منافسين كبارا ويبلغ ربع النهائي للمرة الثانية تواليا.ويؤمن بأن المنتخب المغربي قادر على مواصلة المغامرة، خصوصا أنه أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه لم يعد مجرد "حصان أسود"، بل أصبح منافسا حقيقيا على أعلى المستويات.جدل مصري لا يتوقفورغم خروج منتخب مصر من البطولة، فإن الجدل ما زال حاضرا في وسائل الإعلام، بعدما اعتبر عدد من خبراء كرة القدم والمحللين أن " " لم يستحقوا مغادرة المنافسات في ذلك الدور، في ظل المستويات التي قدمها المنتخب خلال البطولة، وما صاحب مباراته الأخيرة أمام من قرارات تحكيمية أثارت الكثير من النقاش.ومع انتهاء مشوار مصر، تحولت غالبية الجماهير العربية لدعم المنتخب المغربي باعتباره ممثل الكرة العربية الوحيد في الأدوار الإقصائية.مواجهات ناريةربع النهائي لا يقتصر على مواجهة المغرب وفرنسا، بل يقدم أربع مباريات من العيار الثقيل تجمع مدارس كروية مختلفة وطامحين لكتابة التاريخ.وتبرز مواجهة إسبانيا وبلجيكا كإحدى أكثر المباريات تكافؤا، فيما يسعى منتخب لمواصلة مفاجآته أمام إنجلترا، بينما تبدو الأرجنتين مطالبة بتجاوز للحفاظ على حلم الدفاع عن لقبها العالمي.برنامج مباريات ربع النهائيالخميس 9 تموز× المغرب ملعب ستاديوم 23:00 بتوقيت ومكة المكرمةالجمعة 10 تموزإسبانيا × ملعب سوفي ستاديوم 22:00الأحد 12 تموزالنرويج × إنجلترا 00:00 منتصف الليلالأرجنتين × سويسرا ملعب أروهيد ستاديوم 04:00 فجر يوم الأحد