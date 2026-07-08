Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن بدء تنفيذ سلسلة ضربات على إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد خروج منتخبين.. انخفاض أسعار تذاكر المونديال

كأس العالم 2026

2026-07-08 | 10:21
بعد خروج منتخبين.. انخفاض أسعار تذاكر المونديال
217 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
تأثرت أسعار مباراة في ربع نهائي كأس العالم بخروج المنتخب البرتغالي وقائده كريستيانو رونالدو، وإقصاء صاحب الأرض، المنتخب الأميركي، من دور الـ16 في البطولة.

وذكرت مجلة "فوربس" أن مباراة الجمعة كانت مرشحة لأن تجمع البرتغال بالولايات المتحدة، في لقاء كان سيحمل طابعا استثنائيا مع الظهور المحتمل للنجم كريستيانو رونالدو أمام أصحاب الأرض.
غير أن السيناريو تغير تماما، بعدما ودعت البرتغال البطولة بالخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد، في المباراة التي شكلت الظهور الأخير لرونالدو في كأس العالم، فيما تلقى المنتخب الأميركي هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام بلجيكا، لتصبح مواجهة ربع النهائي بين إسبانيا وبلجيكا بدلا من ذلك.
وبحسب التقرير، نقلا عن منصة "تيك بيك" المتخصصة في بيع التذاكر، انخفض الحد الأدنى لسعر تذكرة المباراة من 2950 دولارا إلى نحو 1200 دولار، أي بتراجع يقارب 60 بالمئة.
ولم يقتصر الانخفاض على هذه المباراة فقط، إذ أوضح التقرير أن متوسط أسعار تذاكر مباريات الدور ربع النهائي تراجع بنسبة 31.5 بالمئة خلال اليوم الأخير، وبنسبة 50.4 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفقا لبيانات منصة "سيت بيك".
كما ارتفع عدد التذاكر المعروضة في السوق الثانوية من نحو 28 ألف تذكرة إلى أكثر من 49 ألفا.
ورغم هذا التراجع، لا تزال نسخة كأس العالم 2026 تعد الأغلى في تاريخ البطولة من حيث أسعار التذاكر، إذ تجاوز سعر أقل تذكرة متاحة للمباراة النهائية حاجز 9 آلاف دولار، مع توقعات بإمكانية تغير الأسعار خلال الأيام المقبلة تبعا للمنتخبات التي ستتأهل إلى النهائي.
وأشار التقرير أيضا إلى أن مباراة المغرب وفرنسا، المقررة يوم الخميس في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، تعد الأرخص بين مباريات الدور ربع النهائي، وتبدأ أسعار التذاكر من 989 دولارا.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
وزير مصري يثير الجدل والغضب بسبب لعبة الامس مع الأرجنتين
11:20 | 2026-07-08
"الفيفا" يعين 5 حكام من دولة واحدة لقمة المغرب وفرنسا
10:40 | 2026-07-08
ماذا قال المدير الفني للمنتخب المصري بعد مباراة الامس؟
10:05 | 2026-07-08
وفاة مشجع مصري أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين
04:00 | 2026-07-08
حطم إرث مارادونا مرتين.. ميسي يحقق أرقاماً أسطورية في كأس العالم
02:22 | 2026-07-08
بعد نهاية دور الـ16: تعرف على مواعيد مباريات ربع النهائي في كأس العالم
00:21 | 2026-07-08
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
27.54%
03:54 | 2026-07-07
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
03:54 | 2026-07-07
البنك المركزي يوضح بشأن تخفيض حصة المسافرين من الدولار
20.41%
07:50 | 2026-07-08
البنك المركزي يوضح بشأن تخفيض حصة المسافرين من الدولار
07:50 | 2026-07-08
ما حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
17.04%
08:07 | 2026-07-08
ما حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
08:07 | 2026-07-08
مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية
16.41%
02:48 | 2026-07-07
مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية
02:48 | 2026-07-07
مع ارتفاع درجات الحرارة.. الداخلية تصدر توجيهات عاجلة للعراقيين
9.88%
14:15 | 2026-07-06
مع ارتفاع درجات الحرارة.. الداخلية تصدر توجيهات عاجلة للعراقيين
14:15 | 2026-07-06
تزامناً مع تشييع السيد الخامنئي.. رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد
8.72%
08:50 | 2026-07-07
تزامناً مع تشييع السيد الخامنئي.. رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد
08:50 | 2026-07-07
المزيد
المغرب
المغرب
النرويج
النرويج
منتخب آخر
منتخب آخر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

تزامنا مع تشييع جثمانه.. إيران تنشر مشاهد لأول مرة لمقر السيد الخامنئي بعد القصف
Play
تزامنا مع تشييع جثمانه.. إيران تنشر مشاهد لأول مرة لمقر السيد الخامنئي بعد القصف
11:32 | 2026-07-08
بالفيديو.. آلاف المعزّين بقرب ضريح الإمام الحسين (ع) ينتظرون وصول جثمان السيد خامنئي
Play
بالفيديو.. آلاف المعزّين بقرب ضريح الإمام الحسين (ع) ينتظرون وصول جثمان السيد خامنئي
08:47 | 2026-07-08
مشاهد أولية للقصف الأمريكي على إيران فجر اليوم
Play
مشاهد أولية للقصف الأمريكي على إيران فجر اليوم
03:48 | 2026-07-08
السيد الصدر يشارك في تشييع جثمان السيد علي الخامنئي بالنجف الأشرف (فيديو)
Play
السيد الصدر يشارك في تشييع جثمان السيد علي الخامنئي بالنجف الأشرف (فيديو)
03:00 | 2026-07-08
جثمان السيد خامنئي يصل الى مطار النجف الدولي (فيديو)
Play
جثمان السيد خامنئي يصل الى مطار النجف الدولي (فيديو)
13:22 | 2026-07-07
"تحت الشمس".. مواطنون يشتكون من إغلاق دائرة الضريبة في بابل (فيديو)
Play
"تحت الشمس".. مواطنون يشتكون من إغلاق دائرة الضريبة في بابل (فيديو)
07:23 | 2026-07-07
الصور الأولى للتفجيرات قرب مقر إقامة ماكرون في دمشق
Play
الصور الأولى للتفجيرات قرب مقر إقامة ماكرون في دمشق
03:45 | 2026-07-07
مشادة داخل البرلمان.. الحلبوسي يصف فوضى المجلس بـ"الروضة" ونائب يطالبه بالاعتذار
Play
مشادة داخل البرلمان.. الحلبوسي يصف فوضى المجلس بـ"الروضة" ونائب يطالبه بالاعتذار
11:11 | 2026-07-06
جولة ميدانية حصرية في منفذي المنذرية وزرباطية
Play
جولة ميدانية حصرية في منفذي المنذرية وزرباطية
15:32 | 2026-07-05
شاهد بالفيديو.. حريق شارع الضلال في بغداد
Play
شاهد بالفيديو.. حريق شارع الضلال في بغداد
12:56 | 2026-07-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.