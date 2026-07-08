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ماذا قال المدير الفني للمنتخب المصري بعد مباراة الامس؟

كأس العالم 2026

2026-07-08 | 10:05
ماذا قال المدير الفني للمنتخب المصري بعد مباراة الامس؟
223 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
كشف مصدر في منتخب مصر عن الرسالة التي وجهها المدير الفني للفراعنة حسام حسن، عقب الخروج المشرّف من دور الـ16 لكأس العالم 2026 على يد الأرجنتين، الثلاثاء.

وخسرت مصر بنتيجة 2-3 أمام ليونيل ميسي ورفاقه، بعدما كانت متقدمة بهدفين نظيفين لأكثر من 75 دقيقة، في مباراة شهدت حالات تحكيمية جدلية وهدفا مصريا ملغيا بداعي خطأ في بداية الهجمة، ومطالبات من لاعبي "الفراعنة" بركلة جزاء في نهاية اللقاء.
وقال المنسق الإعلامي لمنتخب مصر محمد مراد إن "حسن قال للاعبين بعد المباراة: أنا لا أحب الخسارة، لكني أوجه لكم الشكر"، بعد مسيرة جيدة جدا للفريق الذي حقق فوزين وتعادلين قبل مواجهة الأرجنتين، وسجل إجمالا 8 أهداف.
ونقل حسن الملقب بـ"العميد" رغبته في "بناء فريق للمستقبل"، و"تأسيس أجيال لمنتخب مصر، بأن يكون لدينا عدد كبير من اللاعبين".
كما وجه حسن، الذي قاد هجوم مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا، الشكر لجماهير بلاده، مؤكدا أنه واللاعبين "كانوا يأملون أن يسعدوهم أكتر، خاصة أننا كنا قريبين من الفوز"، وفق مراد.
ونقل المنسق الإعلامي عن المدير الفني قوله إن "الحكم تحامل علي منتخب مصر، والأخطاء كانت واضحة للعالم كله، والدليل حالة السخط من العالم والمدربين الكبار على التحكيم والفيفا (اتحاد الكرة الدولي) والأخطاء".
من جهة أخرى، قال مراد إن المنتخب سيبدأ التحضير للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027، التي ستقام الصيف المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا.
وأوضح أن منتخب مصر سيخوض معسكرا في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، تتخلله 4 مباريات.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا عبر فيه عن "بالغ استيائه" من أداء الحكم الفرنسي في مباراة الأرجنتين، التي انتهت بفوز الأخيرة وتاهلها إلى دور الثمانية من المونديال.
وأشار بيان الاتحاد إلى "بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".
وأكد الاتحاد "تمسكه بحقوق منتخب مصر، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة".
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