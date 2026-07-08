ماذا قال المدير الفني للمنتخب المصري بعد مباراة الامس؟

وخسرت مصر بنتيجة 2-3 أمام ورفاقه، بعدما كانت متقدمة بهدفين نظيفين لأكثر من 75 دقيقة، في مباراة شهدت حالات تحكيمية جدلية وهدفا مصريا ملغيا بداعي خطأ في بداية الهجمة، ومطالبات من لاعبي " " بركلة جزاء في نهاية اللقاء.وقال المنسق الإعلامي لمنتخب مصر إن "حسن قال للاعبين بعد المباراة: أنا لا أحب الخسارة، لكني أوجه لكم الشكر"، بعد مسيرة جيدة جدا للفريق الذي حقق فوزين وتعادلين قبل مواجهة ، وسجل إجمالا 8 أهداف.ونقل حسن الملقب بـ"العميد" رغبته في "بناء فريق للمستقبل"، و"تأسيس أجيال لمنتخب مصر، بأن يكون لدينا عدد كبير من اللاعبين".كما وجه حسن، الذي قاد هجوم مصر في 1990 بإيطاليا، الشكر لجماهير بلاده، مؤكدا أنه واللاعبين "كانوا يأملون أن يسعدوهم أكتر، خاصة أننا كنا قريبين من الفوز"، وفق مراد.ونقل المنسق الإعلامي عن قوله إن "الحكم تحامل علي منتخب مصر، والأخطاء كانت واضحة للعالم كله، والدليل حالة السخط من العالم والمدربين الكبار على التحكيم والفيفا (اتحاد الكرة الدولي) والأخطاء".من جهة أخرى، قال مراد إن المنتخب سيبدأ التحضير للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027، التي ستقام الصيف المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا.وأوضح أن منتخب مصر سيخوض معسكرا في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، تتخلله 4 مباريات.وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر لكرة القدم بيانا عبر فيه عن "بالغ استيائه" من أداء الحكم الفرنسي في مباراة الأرجنتين، التي انتهت بفوز الأخيرة وتاهلها إلى دور الثمانية من المونديال.وأشار بيان الاتحاد إلى "بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".وأكد الاتحاد "تمسكه بحقوق منتخب مصر، وحرصه على اتخاذ كل ما تكفله اللوائح من إجراءات تحفظ العدالة ونزاهة المنافسة".