اول تجربة لعودة الحياة الى الملاعب..الاتحاد الانكليزي يسمح بحضور جماهيري محدود

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي يوم امس الأحد، السماح بحضور جماهيري محدود في إحدى مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراة نهائي كأس الرابطة.وغابت الجماهير عن ملاعب كرة القدم في العالم بأكمله، ومن بينها الملاعب الإنجليزية، منذ مارس من العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.وسيحضر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الذي سيجمع بين فريق توتنهام ومانشستر سيتي المقررة يوم 25 أبريل على ملعب "ويمبلي"، 8 آلاف مشجع.فيما سيسمح لـ4 آلاف متفرج بحضور مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 18 أبريل، وسيشهد النهائي حضور 21 ألف شخص.