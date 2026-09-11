"يويفا" يكشف عن الفائز بجائزة الجولة الأولى لدوري الأبطال

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مقطع فيديو للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع، وهم: الإسباني فيران توريس
مهاجم فريق باريس سان جيرمان
الفرنسي، والبوسني إرميدين ديميروفيتش مهاجم نادي شتوتغارت
الألماني، البرازيلي رافينيا مهاجم فريق برشلونة
، والإسباني مارك بارترا
مدافع نادي ريال بينيس الإسباني.
وتوج فيران توريس
المهاجم المنتقل حديثا إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان
بجائزة الأفضل بعد تألقه اللافت خلال مباراة فريقه ضد ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بإحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك
" ليقود فريقه إلى فوز عريض على ضيفه بستة أهداف مقابل هدف واحد.
وتفوق فيران توريس على إرميدين ديميروفيتش الذي سجله بدوره ثلاثية "هاتريك" ليقود شتوتغارت إلى الفوز على ضيفه فايكينغ النرويجي (3-1).
واكتفى النجم رافينيا بالمركز الثالث بالرغم من تألقه اللافت وإحرازه هدفين رائعين للفريق الكتالوني ليقوده إلى فو كبير على ضيفه فينورد الهولندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.
كما أحرز مارك بارترا الذي احتل المركز الرابع، هدفين أيضا لفريقه في مرمى مضيفه ليل الفرنسي، رغم أنه يلعب في خط الدفاع، ليقود ريال بيتيس
إلى الفوز على مضيفه بثلاثة اهداف مقابل هدفين.