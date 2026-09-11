أزمة كبرى في الأرجنتين بعد رحيل ميسي

وبحسب ما أوردته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فإن لاوتارو، مهاجم إنتر، قد يبقى في خلال فترة التوقف الدولي لمواصلة التدريبات مع فريقه تحت قيادة المدرب كريستيان كيفو، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.ولا يقتصر الأمر على لاوتارو، إذ يتوقع أيضا غياب عدد من أبرز لاعبي المنتخب، من بينهم الحارس إيميليانو ، وخوليان ألفاريز، وكريستيان روميرو، وليساندرو مارتينيز، وأليكسيس ماك أليستر ورودريغو دي بول.وتشير التقارير إلى أن غياب هؤلاء اللاعبين لا يأتي على خلفية إضراب أو تمرد، وإنما ضمن قرار بمنحهم فترة راحة، في محاولة لتهدئة الأجواء وإعادة ترتيب البيت الداخلي للمنتخب قبل فترة التوقف التالية في تشرين الثاني.وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه حالة من عدم الاستقرار، خصوصا بعد خسارة نهائي أمام إسبانيا، إلى جانب رحيل عن المنتخب، فضلا عن وجود مستحقات مالية لم تدفع بعد لعدد من اللاعبين.ويواجه رئيس الاتحاد الأرجنتيني، تابيا، بدوره معركة قانونية للدفاع عن نفسه أمام اتهامات تتعلق بغسل الأموال على المستوى الدولي.كما يحيط الغموض بمستقبل المدرب ، الذي ينتهي عقده في 31 كانون الاول المقبل، وسط تقارير تشير إلى شعوره بأن مهمته مع المنتخب وصلت إلى نهايتها، في ظل رغبة عدد من أفراد جهازه الفني، ومن بينهم والتر ، في الرحيل أيضا.ومن المنتظر أن يعلن سكالوني القائمة الرسمية للمنتخب الاثنين المقبل، استعدادا للمباريات الودية المقبلة أمام بوركينا فاسو وبوليفيا وبنين.