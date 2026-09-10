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رئيس الفيفا: كرة القدم بالعراق تسير بالاتجاه الصحيح

رياضة

2026-09-10 | 12:04
رئيس الفيفا: كرة القدم بالعراق تسير بالاتجاه الصحيح
204 شوهد

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، خلال لقائه رئيس اتحاد الكرة يونس محمود دعمه لمشروع المركز الرياضيّ في بغداد وعزمه زيارتها، فيما أشار إلى أن كرة القدم بالعراق تسير في الاتجاه الصحيح.

وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم يونس محمود، خلال لقائه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو في مقر FIFA، صباح اليوم الخميس، بحث آفاقَ تطوير كرة القدم العراقية، ورسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بحُضورِ مستشاره غيث مهنا".

واضاف البيان، ان "اللقاء حضره من جانبِ FIFA رئيسُ الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، والأمين العام، ومدير الاتحادات الوطنية، إلى جانب حسان ثابت من مكتب الشرق الأوسط، كما شهد اللقاء تقديمَ مباركة رسمية للجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم، ضمن منصةٍ رسميةٍ جمعت علمي العراق والاتحاد الدولي لكرة القدم، فضلاً عن تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين".

وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش ملفَ تطوير البنية التحتية لكرة القدم في العراق، إذ تم تسليم رئيس FIFA ملفاً متكاملاً يتضمن رؤيةً شاملةً للمرحلة المقبلة، وخطط تطوير البنية التحتية للاتحاد والكرة العراقية".

وأكد إنفانتينو بحسب البيان "دعمه لمشروع المركز الرياضيّ المقرر إقامته في العاصمة بغداد، الذي يهدف إلى خدمة الفئات الشابة وتطوير البيئة الكروية في العراق، إلى جانب بحث إنشاء ملعب تدريب رئيسي بمواصفات عالمية".
وواصل البيان انه "جرى بحثُ إمكانية دعم إنشاء مقر جديد للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى جانب ملاعب تدريبية ومركز للطب الرياضي، وسكن خاص للاعبين، على أن يرتبطَ تنفيذ المشروع بتوفير قطعة أرض بمساحة مناسبة، والحصول على الدعم الحكومي اللازم".
ولفت إلى انه "في إطار دعم البنية التحتية الكروية، أعلن رئيسُ FIFA قرارَ إنشاء ملاعب مخصصة للفئات السنية الصغيرة في بغداد، على أن يتمَّ إنجازها خلال مدة 60 يوماً فور توفير الأراضي المخصصة لإقامتها".

واشار البيان إلى ان "هذه الملاعبُ تأتي ضمن برامج FIFA الداعمة للأطفال والمدارس وتطوير قاعدة ممارسة كرة القدم،كما تم بحثُ إنشاء ملاعب تدريبية مصغرة ضمن البرنامج نفسه، بأرضيات من العشب الاصطناعي، على أن تنفذَ خلال مدة تصل إلى 60 يوماً بعد تحديد المواقع المناسبة".

واضاف البيان انه "من المقرر أن يشهدَ افتتاح هذه المشاريع حضورَ رئيس FIFA، إلى جانب رئيس الوزراء، بما يعكس أهمية المشاريع ودورها في دعم وتطوير كرة القدم العراقية".

وأعرب جياني إنفانتينو، خلال اللقاء، عن قناعته بالمستقبل الواعد الذي ينتظر كرة القدم والرياضة في العراق"، مؤكداً "استعداد FIFA لمواصلة دعم الاتحاد العراقي لكرة القدم ومشاريعه التطويرية".

وقال إنفانتينو: "ليس لديّ أدنى شكّ في أن كرة القدم بالعراق تسير في الاتجاه الصحيح، يسرّني إجراء مباحثات بناءة بخصوص خارطة طريق تعد بمستقبل مشرق للفتيان والفتيات، والـFIFA على أتم الجاهزية دوماً لمساندتكم".

وأكد رئيس FIFA عزمه زيارة العاصمة بغداد في القريب العاجل، في إطار دعمه للكرة العراقية ومشاريع تطوير البنية التحتية الكروية في العراق، كما تناول اللقاء أهميةَ إبراز هوية العراق الجديد، وتعزيز صورته وانفتاحه على المستوى الكروي الدولي، إلى جانب بحث دعم استضافة العراق للبطولات الإقليمية ومجاميع التصفيات والفعاليات الكروية الدولية".

ونوه البيان إلى انه "جرى كذلك بحث إشراك الملاكات العراقية في الدورات التدريبية والإدارية والطبية التي ينظمها FIFA، فضلاً عن إتاحة فرص المعايشة للطواقم العراقية في مقر الاتحاد الدولي، بما يسهم في تطوير الخبرات العراقية".

وتابع البيان، ان "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم أعرب عن امتنانه لرئيس FIFA، مثمناً مواقفه المستمرة ودعمه المتواصل للكرة العراقية، ومبادراته العملية الهادفة إلى تطوير المنظومة الكروية في العراق".

واختتم البيان ان "برنامج الزيارة اختُتم بجولةٍ في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات التي تناولت عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير كرة القدم العراقية وتعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية".
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