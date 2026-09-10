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كلاسيكو العراق في كربلاء.. القوة الجوية يواجه الزوراء في قمة الجولة السابعة

رياضة

2026-09-10 | 05:44
كلاسيكو العراق في كربلاء.. القوة الجوية يواجه الزوراء في قمة الجولة السابعة
108 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى ملعب كربلاء الدولي، حينما يلتقي القوة الجوية بغريمه التقليدي الزوراء في كلاسيكو مرتقب، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتحظى مواجهة الكلاسيكو بأهمية بالغة، في ظل الإثارة والقوة التي تتسم بها مبارياتهما معاً، والمتابعة الجماهيرية للفريقين، إذ ستكون مقومات التحدي موجودة لدى الصقور والنوارس لحسم اللقاء، لما يمتلكانه من أسماء مميزة في صفوفهما من المحليين والمحترفين.

من جانبه استعاد الجوية عافيته بالجولة السابقة محققاً انتصاره الأول بالموسم الجديد على حساب كربلاء، بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث بات يمتلك سبع نقاط في المركز العاشر.

وبدوره يسعى الزوراء إلى مواصلة توهُّجه وعروضه المتميزة تحت قيادة الجنرال باسم قاسم، سعياً للمنافسة بقوة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم (2017 - 2018).

ونجح النوارس باجتياز حاجز الكهرباء بهدف نظيف رافعاً رصيده إلى (12 نقطة) في المرتبة الثانية، على بعد نقطتين من أربيل المتصدر.

وفي سياق متصل تستأنف بعد غدٍ السبت منافسات الجولة السابعة، إذ يلتقي الشرطة بمتحديه غاز الشمال، في مواجهة تبدو بالمتناول لصالح القيثارة الطامح لتعزيز غلَّته من النقاط.

وتفوق الأخضر في الجولة السادسة على الغراف بهدفين لهدف واحد، وأصبح في رصيده (11 نقطة)، بينما وصل غاز الشمال للنقطة السادسة، بتعادله أمام دهوك بهدف لمثله.
 
ويلعب السبت أيضاً ديالى أمام الغراف، في مباراة متساوية الحظوظ بين الطرفين، بحكم تساويهما بالنقاط وتقارب المستويات.

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