كلاسيكو العراق في كربلاء.. القوة الجوية يواجه الزوراء في قمة الجولة السابعة

وتحظى مواجهة بأهمية بالغة، في ظل الإثارة والقوة التي تتسم بها مبارياتهما معاً، والمتابعة الجماهيرية للفريقين، إذ ستكون مقومات التحدي موجودة لدى والنوارس لحسم اللقاء، لما يمتلكانه من أسماء مميزة في صفوفهما من المحليين والمحترفين.من جانبه استعاد الجوية عافيته بالجولة السابقة محققاً انتصاره الأول بالموسم الجديد على حساب ، بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث بات يمتلك سبع نقاط في المركز العاشر.وبدوره يسعى إلى مواصلة توهُّجه وعروضه المتميزة تحت قيادة الجنرال ، سعياً للمنافسة بقوة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم (2017 - 2018).ونجح النوارس باجتياز حاجز الكهرباء بهدف نظيف رافعاً رصيده إلى (12 نقطة) في المرتبة الثانية، على بعد نقطتين من المتصدر.وفي سياق متصل تستأنف بعد غدٍ السبت منافسات الجولة السابعة، إذ يلتقي الشرطة بمتحديه ، في مواجهة تبدو بالمتناول لصالح القيثارة الطامح لتعزيز غلَّته من النقاط.وتفوق الأخضر في الجولة السادسة على بهدفين لهدف واحد، وأصبح في رصيده (11 نقطة)، بينما وصل غاز الشمال للنقطة السادسة، بتعادله أمام بهدف لمثله.