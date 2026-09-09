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حارس مرمى في نادٍ يصبح ملكاً ببلاده

رياضة

2026-09-09 | 11:36
حارس مرمى في نادٍ يصبح ملكاً ببلاده
177 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
شهدت حياة حارس مرمى أوغندي ينشط في دوري الهواة في إنجلترا تحولاً مذهلاً عندما تم انتخابه، رسمياً، ملكاً لقبيلة "تورو" في مملكة أوغندا الواقعة في شرق القارة الإفريقية، ليصبح أول لاعب كرة قدم يتولّى منصباً رفيعاً في بلاده مع استمرار نشاطه الرياضي.

ووفقاً لما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية، فإن حارس المرمى جورج ديسموند كاموراسي المعروف في إنجلترا بـ" بيغ جي"، والذي ينشط في نادي "إي سي دونز" في دوري الهواة (الدرجة التاسعة) وجد نفسه فجأة ملكاً متوجاً لمملكة "تورو" في أوغندا، والتي تضم أكثر من مليون شخص، وهي مملكة تقليدية في دولة أوغندا لكنها تتمتع بما يشبه النظام الداخلي الخاص بها.
ومن المعلوم أن دولة أوغندا ذات نظام سياسي رئاسي، لكنها مثل بعض دول غرب ووسط وشرق إفريقيا تضم ممالك تقليدية يشرف عليها الملك، وتشبه القبائل التي يتعدى تعدادها الملايين أحياناً.
وكان جورج ديسموند كاموراسي الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، ويعيش في جنوب شرق لندن، حارس مرمى وقائدًا لنادي إس إي دونز وهو نادٍ ينافس في الدرجة التاسعة (الهواة) في إنجلترا.
وإلى جانب كرة القدم، يملك الحارس حياة مستقرة في لندن مع زوجته وابنه، وهو ينحدر من سلالة ملكية أفريقية، فهو حفيد الملك الأوغندي الراحل "جورج روكيدي الثالث" الذي استضاف ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في أوغندا العام 1954، وفقاً لصحيفة "تليغراف" البريطانية.
وفي أوائل شهر ايلول 2026، شهدت حياة "بيغ جي" تحولاً مذهلاً عندما أصبح، بشكل غير متوقع، زعيماً لأكثر من مليون شخص من قبيلة "تورو" في الدولة الإفريقية.
ووقع الاختيار على كاموراسي ليكون "أوموكاما" (أي الملك) الجديد للمملكة المحلية في أوغندا، وذلك عقب وفاة ابن عمه الذي كان يشغل هذا المنصب سابقاً.
وفي أوائل ايلول، توفي ابن عم كاموراسي، وهو الملك أويو بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 34 عاماً، وبما أن الملك الراحل لم يترك وريثاً مباشراً، اجتمع "مجلس الخلافة الملكي" في مملكة تورو والمكون من 21 عضواً لاختيار القائد المقبل، ليكون حارس المرمى هو الملك الجديد.
وفي تصويت، جرى يوم 4 سبتمبر 2026، صوّت المجلس بأغلبية ساحقة (15 صوتاً ضد 3) لاختيار حارس المرمى "كاموراسي" ليكون الملك القادم لمملكة تورو.
ولم تتوقف الأحداث التي لا تكاد تصدق عند ذلك الحد، فبعد يوم واحد من تتويجه ملكاً في أوغندا، نزل كاموراسي إلى الملعب بشكل طبيعي، وقاد فريقه "إس إي دونز" للفوز بنتيجة 2-0 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي للهواة، وسط فخر زملائه وجماهير النادي الذين أصبح قائد فريقهم ملكاً، رسمياً، وحافظ على نجوميته في الفريق.
ولم يعلّق كاموراسي علناً بعد على خبر اختياره، في حين أفاد موقع "سباي أوغندا"، نقلاً عن مصادر مطلعة على عملية الخلافة بأنه يفكر في ترك حياته الرياضية في لندن لتولي هذا المنصب.
وتُحكم أوغندا من قبل رئيس وبرلمان منتخبين، إلا أن العديد من الممالك التقليدية لا تزال تحتفظ بتأثير ثقافي كبير رغم عدم امتلاكها أي سلطة سياسية.
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