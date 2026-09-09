حارس مرمى في نادٍ يصبح ملكاً ببلاده

ووفقاً لما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية، فإن حارس المرمى ديسموند كاموراسي المعروف في إنجلترا بـ" بيغ جي"، والذي ينشط في نادي "إي سي " في (الدرجة التاسعة) وجد نفسه فجأة ملكاً متوجاً لمملكة " " في أوغندا، والتي تضم أكثر من مليون شخص، وهي مملكة تقليدية في دولة أوغندا لكنها تتمتع بما يشبه النظام الداخلي الخاص بها.ومن المعلوم أن دولة أوغندا ذات نظام سياسي رئاسي، لكنها مثل بعض دول غرب ووسط وشرق إفريقيا تضم ممالك تقليدية يشرف عليها الملك، وتشبه القبائل التي يتعدى تعدادها الملايين أحياناً.وكان جورج ديسموند كاموراسي الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، ويعيش في جنوب ، حارس مرمى وقائدًا لنادي إس إي دونز وهو نادٍ ينافس في الدرجة التاسعة (الهواة) في إنجلترا.وإلى جانب كرة القدم، يملك الحارس حياة مستقرة في مع زوجته وابنه، وهو ينحدر من سلالة ملكية أفريقية، فهو حفيد الملك الأوغندي الراحل "جورج روكيدي الثالث" الذي استضاف ملكة الثانية في أوغندا العام 1954، وفقاً لصحيفة "تليغراف" البريطانية.وفي أوائل شهر ايلول 2026، شهدت حياة "بيغ جي" تحولاً مذهلاً عندما أصبح، بشكل غير متوقع، زعيماً لأكثر من مليون شخص من "تورو" في الدولة الإفريقية.ووقع الاختيار على كاموراسي ليكون "أوموكاما" (أي الملك) الجديد للمملكة المحلية في أوغندا، وذلك عقب وفاة ابن عمه الذي كان يشغل هذا المنصب سابقاً.وفي أوائل ايلول، توفي ابن عم كاموراسي، وهو الملك أويو بعد صراع مع مرض عن عمر يناهز 34 عاماً، وبما أن الملك الراحل لم يترك وريثاً مباشراً، اجتمع "مجلس الخلافة الملكي" في مملكة تورو والمكون من 21 عضواً لاختيار القائد المقبل، ليكون حارس المرمى هو الملك الجديد.وفي تصويت، جرى يوم 4 سبتمبر 2026، صوّت المجلس بأغلبية ساحقة (15 صوتاً ضد 3) لاختيار حارس المرمى "كاموراسي" ليكون الملك القادم لمملكة تورو.ولم تتوقف الأحداث التي لا تكاد تصدق عند ذلك الحد، فبعد يوم واحد من تتويجه ملكاً في أوغندا، نزل كاموراسي إلى الملعب بشكل طبيعي، وقاد فريقه "إس إي دونز" للفوز بنتيجة 2-0 في مباراة بكأس للهواة، وسط فخر زملائه وجماهير النادي الذين أصبح قائد فريقهم ملكاً، رسمياً، وحافظ على نجوميته في الفريق.ولم يعلّق كاموراسي علناً بعد على خبر اختياره، في حين أفاد موقع "سباي أوغندا"، نقلاً عن مصادر مطلعة على عملية الخلافة بأنه يفكر في ترك حياته الرياضية في لندن لتولي هذا المنصب.وتُحكم أوغندا من قبل رئيس وبرلمان منتخبين، إلا أن العديد من الممالك التقليدية لا تزال تحتفظ بتأثير ثقافي كبير رغم عدم امتلاكها أي سلطة سياسية.