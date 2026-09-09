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3 حالات مثيرة.. حسم الجدل التحكيمي في مواجهة ريال مدريد وإنتر ميلان

رياضة

2026-09-09 | 04:15
3 حالات مثيرة.. حسم الجدل التحكيمي في مواجهة ريال مدريد وإنتر ميلان
115 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

علق الخبير التحكيمي المصري جمال الغندور على أداء الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، خلال إدارته مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن الحكم قدم مستوى جيدا للغاية، ولم يرتكب أي أخطاء مؤثرة على سير اللقاء.

وقال الغندور، إن مايكل أوليفر واجه 3 اختبارات تحكيمية خلال المباراة، لكنه تعامل معها بالشكل الصحيح. وأكد أن الحكم الإنجليزي أدار المباراة بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أنه نجح في التعامل مع الحالات التحكيمية التي واجهته، من دون ارتكاب أخطاء مؤثرة. بحسب موقع winwin

وأوضح الخبير التحكيمي المصري أن أوليفر لم يحتج إلى تقنية الفيديو خلال اللقاء، بعدما جاءت قراراته في الحالات المهمة متوافقة مع القانون، ليخرج من المباراة من دون أخطاء تحكيمية مؤثرة.

الغندور يكشف تفاصيل 3 حالات تحكيمية في مباراة ريال مدريد وإنتر
وأضح جمال الغندور في معرض تحليله للمواجهة، أن مايكل أوليفر واجه 3 اختبارات تحكيمية خلال المباراة، مؤكدا أن الحكم اتخذ القرارات الصحيحة في الحالات الثلاث، ولم يرتكب أي خطأ يستوجب التدخل.

وجاءت الحالة الأولى في الدقيقة (19)، بعدما شن ريال مدريد هجمة وسقط أحد لاعبيه داخل منطقة جزاء إنتر ميلان، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء. وأكد الغندور أن قرار الحكم باستمرار اللعب كان صحيحا، بعدما أظهرت الإعادة وصول لاعب الإنتر إلى الكرة، وبالتالي لم تكن هناك مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة (39) تكررت واقعة مشابهة، ولكن هذه المرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد، بعدما سقط لاعب الإنتر وطالب بالحصول على ركلة جزاء، وأوضح الغندور أن مدافع ريال مدريد وصل إلى الكرة بشكل صحيح، لذلك لم يكن هناك ما يستوجب احتساب مخالفة.

أما الحالة الثالثة فكانت في الدقيقة (78)، عندما حاول مهاجم الإنتر لعب الكرة برأسه، وكانت في مستوى يسمح بلعبها بالقدم، قبل أن يصطدم رأسه بقدم مدافع ريال مدريد، ووفقا لتقييم الغندور، لم تكن هناك مخالفة في اللعبة، وكان قرار مايكل أوليفر باستمرار اللعب صحيحا.

جمال الغندور: مايكل أوليفر لم يرتكب أخطاء في المباراة
واختتم جمال الغندور تقييمه بالتأكيد على أن مايكل أوليفر أدار المباراة بصورة جيدة للغاية، مشددا على عدم وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة خلال المواجهة.

وأشار الخبير التحكيمي المصري، إلى أن الحالات الثلاثة التي شكلت اختبارات للحكم تم التعامل معها بالشكل الصحيح، وهو ما جعله ينهي المباراة من دون الحاجة إلى تدخل تقنية الفيديو (VAR).

يذكر أن فريق ريال مدريد نجح في حسم المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" لصالحه بنتيجة 2-1، ليحصد أول ثلاث نقاط في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
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