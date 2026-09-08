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اليوم.. الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة الكرة الذهبية

رياضة

2026-09-08 | 05:44
اليوم.. الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة الكرة الذهبية
207 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
تترقب جماهير كرة القدم حول العالم اليوم الثلاثاء الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.

ومن المقرر الكشف عن قوائم المرشحين في مختلف فئات جوائز الكرة الذهبية اليوم 8 ايلول على أن تضم قائمة الرجال 30 لاعبا يتنافسون على الجائزة الأبرز فيما تضم قائمة السيدات 30 لاعبة.
كما سيتم الإعلان عن المرشحين لجوائز أفضل لاعب شاب وحارس مرمى ومدرب وناد ومهاجم.
وتعلن "فرانس فوتبول" رسميا قوائم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية اليوم الثلاثاء 8 ايلول على أن يتم الكشف عن الأسماء عبر الموقع الرسمي للجائزة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وتشمل جوائز الأفضل في العالم التي سيتم الإعلان عن قوائم المتنافسين عليها اليوم كل من:
أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل نادِ رجال، أفضل نادِ سيدات، أفضل مهاجم، أفضل مهاجمة، أفضل لاعب شاب، أفضل لاعبة شابة، بخلاف جائزة سقراط.
ومن المتوقع رؤية العديد من كبار اللاعبين في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لذلك العام، مثل كيليان مبابي، هاري كين، عثمان ديمبلي، لامين جمال رودري إلى جانب الأسطورة ليونيل ميسي صاحب العدد الأكبر من الكرات برصيد 8.
وتقام مراسم حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 في لندن يوم الإثنين 26 تسرين الاول المقبل.
وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" العالمية موعد إعلان قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم اليوم الثلاثاء 8 ايلول في الفترة بين 12 ظهرا و5 مساء بتوقيت القاهرة.
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