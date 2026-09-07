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صراع بين زوجة رونالدو وحبيبته السابقة

رياضة

2026-09-07 | 13:44
صراع بين زوجة رونالدو وحبيبته السابقة
486 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
لفتت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك الأنظار بإطلالة جريئة ولافتة خلال حضورها العرض العالمي الأول لفيلم "The Echo Chamber" في مهرجان البندقية السينمائي بدورته الـ83.

وأعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زواجه رسميا من شريكته عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز، بعد فترة طويلة من علاقة الثنائي، ولكن تحولت الأنظار للمقارنة بين زوجة الدون، وبين حبيبته السابقة إيرينا شايك، بعد ظهورهما في مهرجان البندقية.
وخطفت جورجينا رودريغيز الأنظار أولا في مهرجان البندقية، حيث اختارت إطلالة داكنة من غوتشي، مؤلفة من سترة أنيقة وتنورة طويلة ضيقة تصل إلى قدميها.
وكان حضورها في المهرجان مرتبطا بشانيل، حيث حضرت ضيفة شرف ضمن وفد الأزياء الراقية للعلامة التجارية.
وتزامنت زيارتها مع عرض فيلم "السيد نيلسون، هل قتلت أناسا؟" من إخراج شينيا تسوكاموتو.
وتسلط الأضواء على جورجينا في لحظة مميزة من حياتها، فالعارضة معتادة على هذا الجو، لكنها تصل الآن بمسيرة مهنية أكثر رسوخا، ونمو ملحوظ لعلامتها التجارية "ميموا"، وبداية فصل جديد في حياتها بعد زواجها الأخير من كريستيانو رونالدو، وكل هذا يضفي على حضورها ثقلا مختلفا عن مشاركاتها السابقة.
وبعد ظهور جورجينا، تحولت الأنظار إلى إيرينا شايك، صديقة رونالدو السابقة، التي ظهرت على السجادة الحمراء لمهرجان البندقية، في مشهد ساحر.
وظهرت شايك بفستان أسود ضيق بطول "ميدي"من أرشيف دار الأزياء الإيطالية، يتميز بتصميم بسيط للوهلة الأولى، قبل أن تكشف تفاصيله الجانبية عن طابعه الأكثر جرأة.
زُيّن الفستان بربطات متقاطعة تمتد على جانبي الجسم، تاركة أجزاء من البشرة مكشوفة، في تصميم ينتمي إلى موضة الأربطة المستوحاة من "البونداج" التي طبعت صيحات الموضة في تلك الفترة.
وكانت العارضة الروسية قد ظهرت بإطلالة أرشيفية أخرى خلال النهار في مدينة البندقية بإيطاليا، مؤلفة من سترة سوداء منحوتة وبنطال واسع بقصة رجالية من مجموعة خريف وشتاء 2015-2016 لدار "جيفنشي"الإيطالية.
وجاء ظهور شايك في البندقية، بعد يومين من ظهور الأرجنتينة جورجينا رودريغيز على السجادة الحمراء، في توقيت تزامن مع زواج الأخيرة من حبيب شايك السابق، النجم كريستيانو رونالدو.
واختارت كل من زوجة رونالدو وحبيبته السابقة أسلوبا مختلفا في تقديم إطلالتها، إذ اعتمدت جورجينا على بدلة كلاسيكية باللون الكحلي، نسّقتها مع مجوهرات فاخرة، بينما اتجهت شايك نحو خيار أكثر جرأة وأنوثة.
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