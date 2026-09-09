رودري يعتذر لنادي فالنسيا

ووفقًا لإذاعة "A Punt Radio"، تواصل شخصيًا مع عدد من لاعبي لشرح ما حدث والاعتذار عن تصريحاته، بعدما التقطت "Movistar Plus" حديثه مع زميله أثناء متابعتهما ما تبقى من المباراة.وبدا أن رودري لم يكن يدرك أن حديثه يتم تسجيله، لتجد تصريحاته طريقها إلى العلن وتصبح محل انتقادات واسعة بعد انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي.وخلال المباراة، سُمِع رودري وهو يدلي بعدة ملاحظات حادة بشأن لاعبي فالنسيا، حيث قال في أكثر من مناسبة أثناء حديثه مع كوبارسي: "إنهم ضعفاء جدًا.. هؤلاء اللاعبون ضعفاء جدًا. ضعفاء للغاية، إنهم سيئون جدًا يا رجل، إنهم فظيعون. كيف أنهوا الموسم الماضي؟ حتى إنهم لم يتمكنوا من تجاوز منتصف الملعب في الشوط الثاني".وسرعان ما تحولت اللقطات إلى حديث جماهيري، وسط في الآراء بين من رأى أن لاعب برشلونة تجاوز الحدود بتصريحاته، ومن اعتبر أنه كان يتحدث بعفوية مع زميله في حوار ظن أنه خاص ولن يصل إلى الجمهور.لكن رودري اختار عدم ترك الجدل مستمرًا، وقرر التعامل مع الموقف بنفسه، إذ أشارت التقارير إلى أنه اتصل بعدد من لاعبي فالنسيا للاعتذار وتوضيح ملابسات تصريحاته.ويبدو أن اللاعب أدرك أن الكلمات التي تقال في حديث خاص قد تكتسب معنى مختلفًا تمامًا عندما يتم بثها على الملأ، خاصة إذا كانت تتعلق بمنافس خرج لتوه من هزيمة ثقيلة.وكانت نتيجة 5-0 صعبة بما يكفي على فالنسيا، قبل أن تزيد تصريحات رودري من مرارة ليلة قاسية للفريق الإسباني.