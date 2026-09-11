Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مخزونات النفط الأمريكية تنخفض بمقدار 400 ألف برميل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"فيفا" يغير قواعد فسخ عقود اللاعبين

رياضة

2026-09-11 | 03:09
&quot;فيفا&quot; يغير قواعد فسخ عقود اللاعبين
104 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة لعقود وانتقالات اللاعبين لوضع ضوابط أكثر وضوحا وعدالة لقيمة التعويضات المرتبطة بفسخ العقود من جانب واحد.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة على المادة 17 من اللوائح حيز التنفيذ اعتبارا من يناير المقبل، على أن تلتزم المسابقات والجهات المعنية بتكييف لوائحها وعقودها مع النظام الجديد.
وبموجب التعديلات، ستصبح قيمة التعويض الناتج عن إنهاء العقد من جانب واحد مرتبطة بصورة معقولة بظروف الصفقة، بما يمنع الأندية أو اللاعبين من استخدام مبالغ مالية مبالغ فيها كوسيلة لتعطيل انتقال اللاعب أو إجباره على الاستمرار في ناديه.
ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، جاءت هذه الخطوة في أعقاب عدد من حالات تعثر انتقالات اللاعبين بسبب ارتفاع قيمة بنود فسخ العقود، أو رفض الأندية التفاوض بشأن رحيل لاعبين أعلنوا رغبتهم في مغادرة فرقهم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأزمة التي ارتبطت بالأرجنتيني جوليان ألفاريز ونادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وتستهدف اللائحة الجديدة الحد من النزاعات بين اللاعبين والأندية عند إنهاء العقود، في ظل الجدل القانوني الذي أثير سابقا في قضايا مشابهة، من بينها قضية الفرنسي لاسانا ديارا، التي كان لها تأثير على منظومة انتقالات اللاعبين في أوروبا.
وحظيت التعديلات المقترحة بدعم ممثلي اللاعبين، في ظل مساعي "فيفا" إلى جعل آلية تحديد التعويضات أكثر شفافية وموضوعية وقابلية للتوقع.
وكان تحديد قيمة التعويض في السابق يتم وفق كل حالة على حدة، دون وجود منهجية موحدة أو معايير دقيقة لتحديد المبلغ، وهو ما أدى إلى اختلافات كبيرة في قيمة التعويضات بين قضية وأخرى.
كيف ستحسب قيمة التعويض؟
تتضمن اللائحة الجديدة إطارين مختلفين، بحسب ما إذا كان العقد يحتوي على بند فسخ أم لا.
وفي العقود التي تتضمن بندا واضحا للفسخ، سيكون المبلغ المتفق عليه هو الأساس في تحديد قيمة التعويض، إلا إذا اعتبر هذا المبلغ مرتفعا بشكل واضح وغير عادل.
أما العقود التي لا تتضمن بند فسخ، فسيتم تحديد قيمة التعويض بناء على مجموعة من المعايير، من بينها القيمة المتبقية في العقد، والأجور المستحقة، وقيمة خدمات اللاعب، والخسائر المحتملة الناتجة عن انتقاله، وتكاليف التعاقد مع بديل، إلى جانب أي أضرار أخرى يمكن إثباتها.
وفي كلتا الحالتين، تضمن القواعد الجديدة حق اللاعب أو النادي المتضرر في الحصول على تعويض يعكس القيمة المتبقية من العقد الذي تم الإخلال به، بما يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الأندية واللاعبين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه "فيفا" نحو إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية، وتقليل فرص استخدام بنود فسخ العقود كوسيلة لمنع الانتقالات أو خلق نزاعات قانونية طويلة.
وتأتي تعديلات "فيفا" في أعقاب الجدل الذي أثارته قضية جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد، بعدما تمسك النادي الإسباني بشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو ورفض عروضا وصلت إلى 150 مليون يورو، فيما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل والانتقال إلى برشلونة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أزمة كبرى في الأرجنتين بعد رحيل ميسي
05:41 | 2026-09-11
النوارس تحسم كلاسيكو العراق على حساب الصقور
15:30 | 2026-09-10
رئيس الفيفا: كرة القدم بالعراق تسير بالاتجاه الصحيح
12:04 | 2026-09-10
ديكو يعلق على مستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
10:00 | 2026-09-10
قرعة كأس الخليج للناشئين تضع العراق في المجموعة الثانية
06:12 | 2026-09-10
كلاسيكو العراق في كربلاء.. القوة الجوية يواجه الزوراء في قمة الجولة السابعة
05:44 | 2026-09-10
&quot;بيع لحم الخنزير ليس جريمة بالقانون&quot;.. خبير قانوني يثير الجدل
25.62%
05:02 | 2026-09-10
"بيع لحم الخنزير ليس جريمة بالقانون".. خبير قانوني يثير الجدل
05:02 | 2026-09-10
شهر أيلول في العراق.. هل يتضمن عطلا رسمية للموظفين؟
24.84%
10:43 | 2026-09-09
شهر أيلول في العراق.. هل يتضمن عطلا رسمية للموظفين؟
10:43 | 2026-09-09
قوة خاصة من النزاهة تداهم شركة &quot;بلال المالكي&quot; ومنزله في الكرادة
14.2%
06:35 | 2026-09-09
قوة خاصة من النزاهة تداهم شركة "بلال المالكي" ومنزله في الكرادة
06:35 | 2026-09-09
الدولار يتراجع قليلاً في البورصة المحلية
13.62%
09:37 | 2026-09-09
الدولار يتراجع قليلاً في البورصة المحلية
09:37 | 2026-09-09
أبل تطلق هواتف آيفون 18.. اليكم الأسعار
11.14%
13:34 | 2026-09-09
أبل تطلق هواتف آيفون 18.. اليكم الأسعار
13:34 | 2026-09-09
عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات ورجال أعمال عراقيين
10.58%
15:09 | 2026-09-10
عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات ورجال أعمال عراقيين
15:09 | 2026-09-10
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا اظن
لا اظن
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

ارتياحك لعودة أطفالك إلى المدرسة.. هل يرافقه شعور بالذنب؟ ماذا يقول علم النفس؟
Play
ارتياحك لعودة أطفالك إلى المدرسة.. هل يرافقه شعور بالذنب؟ ماذا يقول علم النفس؟
05:08 | 2026-09-11
شاهد ما حصل في وسط بغداد فجرا.. مديرية الدفاع المدني تصدر بيانا
Play
شاهد ما حصل في وسط بغداد فجرا.. مديرية الدفاع المدني تصدر بيانا
02:32 | 2026-09-11
قبل أن تجرب "تريند الثمانينات".. هل تعلم أن وجهك قد يُباع في "الدارك ويب"
Play
قبل أن تجرب "تريند الثمانينات".. هل تعلم أن وجهك قد يُباع في "الدارك ويب"
06:17 | 2026-09-10
مشاهد للناقلة النفطية المستهدفة في المياه الإقليمية العراقية
Play
مشاهد للناقلة النفطية المستهدفة في المياه الإقليمية العراقية
09:20 | 2026-09-09
بالفيديو.. انهيار جزء من مشروع ماء البدعة يهدد تجهيز البصرة بالماء الحلو
Play
بالفيديو.. انهيار جزء من مشروع ماء البدعة يهدد تجهيز البصرة بالماء الحلو
09:03 | 2026-09-09
كارثة في النجف.. ضبط شخص يبيع لحوم الخنازير على أنها "لحم مثروم" (فيديو)
Play
كارثة في النجف.. ضبط شخص يبيع لحوم الخنازير على أنها "لحم مثروم" (فيديو)
04:45 | 2026-09-09
بداره 94 سنداً وأموال وذهب.. ضبط مدير أملاك بلدية تكريت بتهمة التلاعب بالأراضي
Play
بداره 94 سنداً وأموال وذهب.. ضبط مدير أملاك بلدية تكريت بتهمة التلاعب بالأراضي
08:32 | 2026-09-08
دبي تحظر "الكلمات السحرية" في التسويق الطبي وتلزم المؤثرين بالقواعد الجديدة
Play
دبي تحظر "الكلمات السحرية" في التسويق الطبي وتلزم المؤثرين بالقواعد الجديدة
08:24 | 2026-09-08
وفاة مواطن داخل مركبته اثناء التزود بالوقود في الموصل (فيديو)
Play
وفاة مواطن داخل مركبته اثناء التزود بالوقود في الموصل (فيديو)
06:56 | 2026-09-08
شاهد.. النيران تتصاعد من احدى المصافي السعودية
Play
شاهد.. النيران تتصاعد من احدى المصافي السعودية
04:26 | 2026-09-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.