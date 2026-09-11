بينهم ميسي.. "ذا أتلتيك" تصنف العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية

وتبرز عدة أسماء مرشحة مثل هاري كين مهاجم وكيليان مبابي نجم ولامين جمال نجم برشلونة وليونيل ميسي نجم ومنتخب .وصنفت شبكة "ذا أتلتيك" البريطانية الترتيب المتوقع للعشرة الأوائل في سباق لعام 2026.وجاء هاري كين مهاجم بايرن ومنتخب إنجلترا في المركز الأول وجاء زميله أوليس جناح في المركز الثاني ورودري لاعب برشلونة وإسبانيا في المركز الثالث.واحتل نجم منتخب الأرجنتين المركز العاشر على الرغم من أنه قاد بلاده للتأهل إلى نهائي 2026 قبل الخسارة أمام إسبانيا.ترتيب العشرة الأوائل المتوقع في سباق الكرة الذهبية:1- هاري كين "بايرن ميونخ- إنجلترا"2- مايكل أوليس "بايرن ميونخ- فرنسا"3- رودري "برشلونة- إسبانيا"4- "ريال مدريد- فرنسا"5- إيرلينغ هالاند " سيتي- النرويج"6- خفيشا كفاراتسخليا " سان جيرمان- جورجيا"7- لامين جمال "برشلونة- إسبانيا"8- لويس دياز "بايرن ميونخ- "9- جود بيلينغهام "ريال مدريد- إنجلترا"10- ميسي "الأرجنتين- إنتر ميامي"