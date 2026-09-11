بينهم ميسي.. "ذا أتلتيك" تصنف العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية

وتبرز عدة أسماء مرشحة مثل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ
وكيليان مبابي نجم ريال مدريد
ولامين جمال نجم برشلونة وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي
ومنتخب الأرجنتين
.
وصنفت شبكة "ذا أتلتيك" البريطانية الترتيب المتوقع للعشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية
لعام 2026.
وجاء هاري كين مهاجم بايرن ميونخ
ومنتخب إنجلترا في المركز الأول وجاء زميله مايكل
أوليس جناح فرنسا
في المركز الثاني ورودري لاعب برشلونة وإسبانيا في المركز الثالث.
واحتل ليونيل ميسي
نجم منتخب الأرجنتين المركز العاشر على الرغم من أنه قاد بلاده للتأهل إلى نهائي كأس العالم
2026 قبل الخسارة أمام إسبانيا.
ترتيب العشرة الأوائل المتوقع في سباق الكرة الذهبية:
1- هاري كين "بايرن ميونخ- إنجلترا"
2- مايكل أوليس "بايرن ميونخ- فرنسا"
3- رودري "برشلونة- إسبانيا"
4- كيليان مبابي
"ريال مدريد- فرنسا"
5- إيرلينغ هالاند "مانشستر
سيتي- النرويج"
6- خفيشا كفاراتسخليا "باريس
سان جيرمان- جورجيا"
7- لامين جمال "برشلونة- إسبانيا"
8- لويس دياز "بايرن ميونخ- كولومبيا
"
9- جود بيلينغهام "ريال مدريد- إنجلترا"
10- ليونيل
ميسي "الأرجنتين- إنتر ميامي"