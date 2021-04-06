برشلونة يعلن نجاح عملية كوتينيو

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "عانى كوتينيو من كيس غضروف مفصلي في ركبته اليسرى، وخضع لجراحة ناجحة من قبل الدكتور رودريجو لاسمار، وتحت إشراف فريق الخدمات الطبية بالنادي".وأضاف: "كوتينيو سيغيب عن المباريات، وموعد عودته يتحدد وفقًا لتطورات عملية التعافي".يذكر أن بعض التقارير زعمت أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.وكان كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2018، نظير 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات قدرها 40 مليونا.