برشلونة يعلن نجاح عملية كوتينيو
أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي أجراها البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط الفريق.
وقال برشلونة، في بيان رسمي: "عانى كوتينيو من كيس غضروف مفصلي في ركبته اليسرى، وخضع لجراحة ناجحة من قبل الدكتور رودريجو لاسمار، وتحت إشراف فريق الخدمات الطبية بالنادي".
وأضاف: "كوتينيو سيغيب عن المباريات، وموعد عودته يتحدد وفقًا لتطورات عملية التعافي".
يذكر أن بعض التقارير زعمت أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.
وكان كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2018، نظير 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات قدرها 40 مليونا.
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