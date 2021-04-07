ديمبلي يحدد موقفه من تجديد عقده مع برشلونة

وينتهي عقد ديمبلي في كامب نو بختام الموسم المقبل، وسط أنباء تفيد برغبة ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد في ضمه.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبلي يعطي الأولوية للبقاء في برشلونة، حيث ينتظر العرض المقدم من النادي من أجل التجديد لسنوات أخرى.وأضاف التقرير، أن المقربين من ديمبلي يؤكدون أنه يعيش أفضل لحظاته مع برشلونة منذ وصوله، وأنه يفكر جديًا في الاستمرار مع الفريق.وأشار التقرير، إلى أن خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، يضع ملف تجديد ديمبلي ضمن أولوياته في برشلونة، إلى جانب ملف تجديد ميسي، لكنه لم يتحرك بعد، لمنح اللاعب الفرنسي مزيدا من التركيز على لقبي الليجا وكأس الملك.أما في حالة حدوث أي متغيرات تحول دون تجديد عقد ديمبلي، فإن برشلونة سيبيعه هذا الصيف، خاصة أن اللاعب انضم في صيف 2017 مقابل 105 ملايين يورو، وبالتالي لن يتركه البارسا يرحل مجانا.