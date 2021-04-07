منتخبنا الوطني في المركز 68 عالمياً بتصنيف "فيفا" الجديد
أعلنَ الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا"، اليوم الاربعاء، التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية لشهر نيسان/ أبريل الحالي.
وقفزَ منتخبنا الوطني مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا الجديد، ليحتل المركز الـ 68 عالمياً برصيد 1352.82 نقطة.
وجاءَ منتخبنا في المركز السابع عربياً، بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.
وحلَ أسودُ الرافدين، في المركز السابع آسيوياً بعد كل من اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.
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