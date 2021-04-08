Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
صحيفة أميركية تكشف "مفاجأة" بشأن زعيم داعش الجديد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لجنة المسابقات تؤكد استمرار الدوري الممتاز

رياضة

2021-04-08 | 08:22
لجنة المسابقات تؤكد استمرار الدوري الممتاز
206 مشاهدة

أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الدوري الممتاز مستمر من دون توقف خلال الجولات المقبلة.

وقال عضو لجنة المسابقات، علي عبيس في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مباريات الجولة المقبلة، ستنطلق يوم 16 من الشهر الجاري"، مضيفا ان "مباريات القوة الجوية والشرطة ستؤجل فقط خلال خوضهما مباريات دوري أبطال آسيا".

واشار عبيس الى ان "الهدف هو إنهاء الدوري في توقيته المحدد من دون أي تأثير على الأندية المشاركة في المسابقة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على مشوار المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
الصحة تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء
22.75%
09:06 | 2021-04-07
الصحة تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء
09:06 | 2021-04-07
الكشف عن أجراءات جديدة تتعلق بحظر التجوال في شهر رمضان
20.21%
03:34 | 2021-04-07
الكشف عن أجراءات جديدة تتعلق بحظر التجوال في شهر رمضان
03:34 | 2021-04-07
طالب موهوب يكتب اية امتحان الاسلامية بخط &quot;الثلث&quot; العربي
15.49%
05:52 | 2021-04-07
طالب موهوب يكتب اية امتحان الاسلامية بخط "الثلث" العربي
05:52 | 2021-04-07
أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الاربعاء
15.49%
03:19 | 2021-04-07
أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الاربعاء
03:19 | 2021-04-07
عريس يتزوج من أخته.. واكتشاف معلومات &quot;صادمة&quot; في الزفاف
15.32%
09:03 | 2021-04-07
عريس يتزوج من أخته.. واكتشاف معلومات "صادمة" في الزفاف
09:03 | 2021-04-07
الرافدين يحدد نسبة فائدة قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية
10.74%
02:16 | 2021-04-07
الرافدين يحدد نسبة فائدة قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية
02:16 | 2021-04-07
المزيد

الفيديو

بالفيديو: غرفة تجارة بغداد تطلب من التجار دفع 5 ملايين دينار وأصحاب المحال ممتعضون!
Play
بالفيديو: غرفة تجارة بغداد تطلب من التجار دفع 5 ملايين دينار وأصحاب المحال ممتعضون!
10:12 | 2021-04-08
بالفيديو: المشهد يتكرر... مشاجرة بالسلاح تطيح بشخصين لم يكونا طرفا في النزاع
Play
بالفيديو: المشهد يتكرر... مشاجرة بالسلاح تطيح بشخصين لم يكونا طرفا في النزاع
07:19 | 2021-04-07
بالفيديو: استحداث طرق لاستقبال طلبة السادس الاعدادي وتطوير قدراتهم التعليمية
Play
بالفيديو: استحداث طرق لاستقبال طلبة السادس الاعدادي وتطوير قدراتهم التعليمية
06:56 | 2021-04-07
بالفيديو: البرلمان يبدي اصراره على تشريع قانون الضمان الاجتماعي
Play
بالفيديو: البرلمان يبدي اصراره على تشريع قانون الضمان الاجتماعي
06:24 | 2021-04-07
بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!
Play
بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!
11:35 | 2021-04-06
بالفيديو والصور: حريق كبير يلتهم مطعم
Play
بالفيديو والصور: حريق كبير يلتهم مطعم "سيد باسم" في منطقة الجوادين
06:53 | 2021-04-06
بالفيديو دعوة لانهاء ملف ادارة المناصب بالوكالة
Play
بالفيديو دعوة لانهاء ملف ادارة المناصب بالوكالة
03:53 | 2021-04-06
السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.. أبرز أحداث تاريخ اليوم!
Play
السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.. أبرز أحداث تاريخ اليوم!
10:50 | 2021-04-05
بالفيديو: عاملو البناء يشكون تضررهم بسبب ارتفاع اسعار المواد الانشائية‎
Play
بالفيديو: عاملو البناء يشكون تضررهم بسبب ارتفاع اسعار المواد الانشائية‎
08:05 | 2021-04-05
بالفيديو: قضية المحاضرون المجانيون وتبرير البرلمان
Play
بالفيديو: قضية المحاضرون المجانيون وتبرير البرلمان
07:34 | 2021-04-05
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.