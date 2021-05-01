تصريحات لمحمد صلاح تثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بشأن تجديد عقده مع ليفربول، "لم يتحدث معي أحد في هذا الشأن، لذلك لا يمكنني الحديث عن هذا الأمر".وأضاف "لا أحد في النادي تحدث معي عن أي شيء، لذلك أنا لا أعرف".وأنهى صلاح تصريحه قائلا، "أنا فقط أحاول الفوز بالألقاب مرارا وتكرارا وحصد البطولات جزء من مهمتنا".ويرتبط النجم المصري، البالغ عمره 28 عاما، بعقد مع ليفربول يمتد حتى حزيران 2023، ولا يزال ملف تجديده معلقا حتى الآن.وكانت تقارير صحفية، قد ترددت حول رغبة الدولي المصري في الرحيل عن ليفربول، بعدما ألمح في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية، في آذار الماضي، إلى إمكانية انتقاله مستقبلا إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية، برشلونة، وريال مدريد.وأحرز صلاح، 29 هدفا، وقدم لزملائه 4 تمريرات حاسمة، في 46 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، يحتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 20 هدفا، على بعد هدف واحد من المتصدر، مهاجم نادي توتنهام، هاري كين.