الاسطورة ليونيل ميسي يقترب من تجديد عقده مع نادي برشلونة

ووفقا للشبكة فإن إدارة النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا تسعى جاهدة لجمع الشمل بين ميسي وصديقه البرازيلي نيمار، الذي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان حاليا، وهو أحد أبرز أهداف نادي برشلونة للموسم المقبل.ونقلت تقارير إعلامية، في وقت سابق، أن والد ميسي، وهو أيضا وكيله، خورخي ميسي، أعرب عن انفتاحه إزاء احتمال إبرام نجله عقدا جديدا طويل الأمد مع برشلونة، مشيرة إلى أن "ليو" في الوقت الحالي يعطي أولوية للأمور الرياضية أكبر من الأمور المالية، ويريد قيادة مشروع ناجح جديد مع برشلونة، بدلا من الحصول على راتب ضخم.وكان ميسي البالغ 33 عاما، قاب قوسين أو أدنى من مغادرة برشلونة في نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية الأخيرة، من جراء توابع الخسارة التاريخية لـ"البلوغرانا" على يد بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن الرئيس السابق للنادي، جوسيب ماريا بارتومو، فعل المستحيل لإفساد محاولة انتقال "ليو"، وصلت لحد مقايضة الأيقونة بالشرط الجزائي الخيالي في عقده، مقابل إطلاق سراحه.وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في 30 يونيو المقبل.