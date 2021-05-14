شاهد.. تصرف مهين من ماني تجاه مدربه كلوب

وضع نجم نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، مدربه الألماني يورغن كلوب، في موقف محرج، بعد مباراة "الريدز" ومضيفه مانشستر يونايتد، أمس الخميس.

والتقطت الكاميرات بعد نهاية المباراة، كلوب وهو يتوجه إلى ماني لمصافحته، لكن الأخير رفض وتجاهل يد مدربه الممدودة وواصل طريقه إلى غرفة تبديل الملابس. 🎥 | Jurgen Klopp and Sadio Mane after the match. 😬 pic.twitter.com/tBUq2q8sDZ — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) May 13, 2021



وفضل كلوب الإبقاء على ماني في مقاعد البدلاء، وانتظر حتى الدقيقة 74 ليقحمه مكان البرتغالي جوتا، وهو ما اثار غضب الدولي السنغالي. وفضل كلوب الإبقاء على ماني في مقاعد البدلاء، وانتظر حتى الدقيقة 74 ليقحمه مكان البرتغالي جوتا، وهو ما اثار غضب الدولي السنغالي.

