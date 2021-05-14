شاهد.. تصرف مهين من ماني تجاه مدربه كلوب
وضع نجم نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، مدربه الألماني يورغن كلوب، في موقف محرج، بعد مباراة "الريدز" ومضيفه مانشستر يونايتد، أمس الخميس.
والتقطت الكاميرات بعد نهاية المباراة، كلوب وهو يتوجه إلى ماني لمصافحته، لكن الأخير رفض وتجاهل يد مدربه الممدودة وواصل طريقه إلى غرفة تبديل الملابس.
وفضل كلوب الإبقاء على ماني في مقاعد البدلاء، وانتظر حتى الدقيقة 74 ليقحمه مكان البرتغالي جوتا، وهو ما اثار غضب الدولي السنغالي.
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