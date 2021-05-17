مبابي يدفع باريس نحو محمد صلاح

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مسؤولي بي إس جي تواصلوا مع صلاح وممثليه لاستطلاع رأيه بشأن إمكانية تقديم عرض رسمي لشرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأضافت أن صلاح يواجه مستقبلا غامضا داخل قلعة أنفيلد، ويمكن أن يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.وتابعت أن المفاوضات بين الطرفين تبدو في مراحلها الأولية، وهناك إمكانية لتقديم عرض رسمي وفقا لما ستسفر عنه مستجدات الأمور في الأسابيع القليلة المتبقية من الموسم الجاري.وأوضحت أن ما دفع النادي الفرنسي نحو نجم منتخب مصر هو القلق الشديد بشأن مصير كيليان مبابي، الذي تعلقت مفاوضات تمديد تعاقده، وهناك تكهنات بأنه يفكر في الانتقال إلى دوري جديد.وقالت ليكيب "نتيجة لعدم اليقين بشأن مستقبل مبابي، بدأ مسؤولو باريس سان جيرمان في وضع خطط طوارئ، مع وجود صلاح كخيار محتمل".ولفتت إلى أن النادي الفرنسي لديه من الإمكانيات المالية الهائلة، التي تؤهله لإقناع مسؤولي ليفربول ببيع صلاح، خاصة أن النادي الإنجليزي لن يترك هدافه بثمن قليل.وسينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، وقد اعترف اللاعب المصري في وقت سابق من هذا الشهر بأنه لم يتم الاتصال به بعد بشأن التمديد، قائلا "لم يتواصل معي أحد بشأن هذا الموضوع، لذا ليس لدي الكثير لأقوله، لذا لا أعرف".