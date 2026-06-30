نجم مدريد مهدد بالسجن بسبب كلابه.. عضت شاب

وبحسب صحيفة " " فإن بدأت محاكمة ضد لاعب فيرلاند مندي لمتهم بالتسبب في إصابة شاب وكلبين آخرين بعد أن هربت كلابه الأربعة من عقاره.وأفادت أن تطالب بغرامة قدرها 1200 يورو بينما يطالب الشاب المصاب الذي تعرض للعقر في ساقه اليسرى بحبس اللاعب لمدة 6 أشهر بتهمة الإهمال.ومن المقرر أن يتم عقد هذه القضية في رقم 26 في على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة الشفوية.وتعود تلك الواقعة إلى 4 يناير 2023 عندما هربت 4 كلاب تابعة لظهير مدريد من منزله في شارع سكني واقترب أحدها من امرأة وكلبها وعضه في ظهره ما تسبب في إصابات مميتة أدت إلى مصرعه.وترى النيابة العامة أن أهمل واجبه في رعاية الحيوانات والإشراف عليها، وذلك بعدم اتخاذ التدابير المتوقعة من أي شخص حريص على عدم توجيه أذى لمحيطه.وأدى عدم تأكده من إغلاق البوابة إلى هروب الكلاب وبقائها دون رقابة أو سيطرة في الشارع لفترة غير محددة ما خلق وضعًا يشكل خطرًا على الناس.وتطالب النيابة العامة بتعويض قدره 450 يورو لصاحب الكلب الذي مات و4970 يورو للشاب عن إصاباته والجروح الناتجة عن "عضة الكلب" و240 يورو لصاحب الكلب المصاب الثاني لتغطية نفقات العلاج البيطري.ويستعد فريق ريال مدريد لبدء الموسم الجديد 2026-2027 آملا في أن يقدم موسما قويا يجعل الموسمين الصفريين الماضيين طي النسيان.