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6 اتحادات عربية تعلن دعمها لرئيس الفيفا

رياضة

2026-08-14 | 02:05
6 اتحادات عربية تعلن دعمها لرئيس الفيفا
147 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أعرب رؤساء 6 اتحادات عربية لكرة القدم، من بينها قطر ومصر والمغرب المشارك في تنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، عن دعمها الكامل لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو الذي يواجه ضغوطا متزايدة.

ويكافح إنفانتينو للحفاظ على منصبه بعد سيل من الانتقادات، بسبب خطته التي أُلغيت لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.
وصعدت الاتحادات القارية لكرة القدم في أوروبا (يويفا) وأميركا الشمالية والوسطى (كونكاكاف)، وآسيا الضغوط على إنفانتينو في رسالة مشتركة هذا الأسبوع، إذ يعتقد أن هذه الاتحادات ترغب في استقالة المسؤول عن أعلى هيئة كروية.
وقال رؤساء اتحادات قطر، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، ولبنان، والسودان، في بيان مشترك "نعرب عن دعمنا الكامل للسيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ونجدد ثقتنا بقيادته والتزامه المتواصل بتطوير كرة القدم على مستوى العالم".
وأضاف "نثمن بعمق الجهود المستمرة التي يبذلها السيد إنفانتينو للنهوض بكرة القدم عالميا، وتوسيع الفرص في جميع المناطق، وتعزيز دور اللعبة في التقريب بين الشعوب والمجتمعات".
وتابع "نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق معه من أجل مستقبل أقوى وأكثر ازدهارا لكرة القدم العالمية، عبر توسيع الفرص وتعزيز إسهام كرة القدم العربية في اللعبة على المستوى الدولي".
في المقابل، أصبح الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم الخميس أحدث عضو في فيفا يسحب دعمه له، بعدما سبقه إلى هذه الخطوة كل من الاتحادين الإنجليزي والويلزي.
وتلقى إنفانتينو دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كتب على منصة "تروث سوشال"، الإثنين، "سيرتكب فيفا خطأ فادحا إذا فكر، لأي سبب كان، ولو للحظة واحدة، في استبدال رئيسه جياني إنفانتينو"، واصفا إياه بـ"الرائع".
ويأتي موقف ترامب بعد تعرض رئيس فيفا للانتقاد من طرف كل من اتحاد كرة القدم في بلاده، والاتحاد الكندي، واتحاد كرة القدم الكاريبي، واتحاد أميركا الوسطى لكرة القدم.
وسبق أن أدان فيفا ما وصفه بـ"الجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأطراف لتقويض" الهيئة الحاكمة للعبة ورئيسها إنفانتينو.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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