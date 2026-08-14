6 اتحادات عربية تعلن دعمها لرئيس الفيفا

ويكافح إنفانتينو للحفاظ على منصبه بعد سيل من الانتقادات، بسبب خطته التي أُلغيت لبيع حصص في لمستثمرين من القطاع الخاص.وصعدت الاتحادات القارية لكرة القدم في أوروبا (يويفا) وأميركا الشمالية والوسطى (كونكاكاف)، وآسيا الضغوط على إنفانتينو في رسالة مشتركة هذا الأسبوع، إذ يعتقد أن هذه الاتحادات ترغب في استقالة المسؤول عن أعلى هيئة كروية.وقال رؤساء اتحادات قطر، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، ولبنان، والسودان، في بيان مشترك "نعرب عن دعمنا الكامل للسيد ، رئيس (فيفا)، ونجدد ثقتنا بقيادته والتزامه المتواصل بتطوير كرة القدم على مستوى العالم".وأضاف "نثمن بعمق الجهود المستمرة التي يبذلها السيد إنفانتينو للنهوض بكرة القدم عالميا، وتوسيع الفرص في جميع المناطق، وتعزيز دور اللعبة في التقريب بين الشعوب والمجتمعات".وتابع "نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق معه من أجل مستقبل أقوى وأكثر ازدهارا لكرة القدم العالمية، عبر توسيع الفرص وتعزيز إسهام كرة القدم العربية في اللعبة على المستوى الدولي".في المقابل، أصبح الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم الخميس أحدث عضو في يسحب دعمه له، بعدما سبقه إلى هذه الخطوة كل من الاتحادين الإنجليزي والويلزي.وتلقى إنفانتينو دعما من الرئيس الأميركي الذي كتب على منصة "تروث سوشال"، الإثنين، "سيرتكب فيفا خطأ فادحا إذا فكر، لأي سبب كان، ولو للحظة واحدة، في استبدال رئيسه إنفانتينو"، واصفا إياه بـ"الرائع".ويأتي موقف بعد تعرض رئيس فيفا للانتقاد من طرف كل من في بلاده، والاتحاد الكندي، واتحاد كرة القدم ، واتحاد أميركا الوسطى لكرة القدم.وسبق أن أدان فيفا ما وصفه بـ"الجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأطراف لتقويض" الهيئة الحاكمة للعبة ورئيسها إنفانتينو.