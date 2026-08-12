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الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

رياضة

2026-08-12 | 13:41
الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة
117 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً عن موعد قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، وتفاصيل وآلية عملية السحب ونظام البطولة التي ستشهد تغييرا جزئيا مقارنة بالنسختين السابقتين.

وتقام قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم المقبل، يوم الثلاثاء 18 اب في كوالالمبور بماليزيا، في نسخة موسعة تشهد مشاركة 32 نادياً للمرة الأولى منذ إعادة هيكلة البطولة.
وفي نيسان الماضي أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عن مراجعة حصص كل دوري (بلد) من الأندية المشاركة، وتم تبعا لذلك منح السعودية واليابان إمكانية المشاركة بـ أندية عبر بطاقة إضافية عبر الملحق.
ويشارك 5 فرق من الدوري السعودي، وهي الأهلي حامل اللقب الآسيوي، والنصر بطل دوري روشن للمحترفين، والهلال والقادسية والاتحاد.
وتشارك 32 ناديا في نسخة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 ـ 2027، من بينها 16 نادياً في منطقة الغرب ومثلها في الشرق.
وقبل القرعة سيتم توزيع الأندية موزعة على 4 أوعية في كل منطقة، على أن يخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على أرضه و4 خارجها.
وفي منطقة الغرب، يضم الوعاء الأول الأهلي السعودي حامل اللقب، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري واستقلال الإيراني.
أما الوعاء الثاني فيضم النصر السعودي ونفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي وشباب الأهلي الإماراتي، ويأتي الهلال السعودي في الوعاء الثالث إلى جانب الغرافة القطري وتراكتور الإيراني والوصل الإماراتي، بينما يضم الوعاء الرابع القادسية السعودي والشمال القطري، إضافة إلى الاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.
وكشف الاتحاد الآسيوي أن القرعة لن تقوم على سحب 8 منافسين لكل نادٍ بصورة منفصلة، وإنما تعتمد على شبكة ثابتة مكونة من أربعة أعمدة، في منطقة الغرب ومثلها في منطقة الغرب، على أن يتم توزيع رؤساء المجموعات الأربعة على المجموعات ثم المرور إلى بقية المستويات حتى الوعاء الرابع.
ومن جهة أخرى سيتم، على غرار مسابقات أوروبا وإفريقيا، اعتماد مبدأ حماية أندية الدوري الواحد، بحيث لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس الدولة مع بعضها البعض في مرحلة الدوري.
وفي منطقة الشرق، تطبق الآلية ذاتها، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16 المقرر إقامته بين 1 و17 اذار 2027.
وانطلاقا من دور الثمانية ستقام البطولة بنظام النهائيات المجمعة في السعودية، والتي تشمل أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية خلال الفترة من 23 نيسان وحتى 1 ايار 2027.
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