Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لأربع سنوات ويحيله الى البرلمان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أول تعليق من ميسي بعد وفاة والده

رياضة

2026-08-12 | 10:06
أول تعليق من ميسي بعد وفاة والده
195 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم العالمية للمرة الأولى منذ وفاة والده خورخي السبت الماضي عن سن 68 عاما بعد صراع مرير مع المرض.

ويعدّ خورخي ميسي أقرب الناس إلى ليونيل، لا فقط في حياته الشخصية والعائلية وإنما على امتداد مشواره الكروي بدءا من فترة انتقاله إلى برشلونة قادما من نيولز أولد بويز وهو بعمر 12 عاما، وصولا إلى قمة أمجاده عندما قاد الأرجنتين في كانون الاول 2022 للتتويج بكأس العالم بعد غياب دام 36 عاما.
وفقد ليو ميسي والده خورخي الذي كان في الوقت نفسه وكيل أعماله، حيث ألم به مرض عضال وغاب عن الظهور منذ تشرين الثاني 2025 قبل أن توافيه المنية يوم السبت 8 اب 2026.
ونشر ليونيل ميسي اليوم الأربعاء رسالة مؤثرة كسر بها "حداده" وحزنه على وفاة والده، أشاد فيها بالمكانة الروحية والأبوية لخورخي ميسي والعلاقة الوطيدة بين الأب ونجله، ووكيل الأعمال ونجم كرة القدم في آن واحد.
كنت تعاني ومكانك هو الأفضل
وقال ميسي في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل: "أبي، ما زلتُ لا أصدق أنك رحلت، لم أستوعب الأمر بعد، أو بالأحرى، لا أريد أن أستوعبه، من الصعب جدًا أن أتخيل أنني لن أراك مجددًا، وأننا لن نتحدث بعد الآن. أعلم أنك كنت تعاني وأن هذا هو الأفضل، لكنك رحلت مبكرًا جدًا، كان لا يزال أمامنا الكثير لنستمتع به معًا".
وتابع: "كنتَ تُلح عليّ باللعب في كأس العالم الأخير، وقبل أيام قليلة من انطلاقه، كانت حالتك الصحية في أسوأ حالاتها. كانت تلك المرة الأولى التي لن تحضر فيها بطولة، لكن أمي كانت تُطمئنني بأنك ستتحسن وستكون بصحة جيدة بما يكفي للسفر. كنتُ أُطمئنك بأننا سنصل إلى المباراة النهائية لتتمكن من الذهاب".
وواصل النجم الأرجنتيني رسالته: "في كل مرة تنتهي فيها مباراة، كنتُ أنتظر رسالتك، لكنني لم أرَها. حينها أدركتُ مدى فداحة الموقف. مع ذلك، ظللتُ أفكر في الذهاب إلى أبعد مكان ممكن، لأمنحك الوقت لمشاهدة مباراة. وصلنا إلى المباراة النهائية، ولم تتمكن من الحضور".
وشدد ليونيل ميسي على أنه كان ينتظر التتويج بكأس العالم لإهداء اللقب إلى والده المريض في ذلك الوقت، وقال: "كنتُ أرغب بالفوز لأعود بها إلى المنزل وأريكِ واحدة جديدة، لم أستطع، لم تخنني قدماي، حاولتُ هذه المرة أن أدفع نفسي رغماً عني، لكنني لم أستطع، لم أشعر قط أنني على ما يرام".
وأضاف: "عندما وصلت، ظننتِ أننا خسرنا النهائي بركلات الترجيح، لم نتمكن من الحديث عن أي شيء حدث. لم تستمتعي بالأمر بتاتاً. لم نكن أبطالاً، أخبرك بهذا لأنه كان الشيء الوحيد الذي لم نتمكن من الحديث عنه، لأنكِ تعرفين كل شيء آخر. كنا نتحدث كل يوم ونلتقي كلما سمح لي الوقت بذلك".
كنت أبا وصديقا
وأكد ميسي قوله: "كنت أبًا وصديقًا ووكيلًا. كنت دائمًا الشخص الذي نحتاجه في كل موقف، ولم تكن مخطئًا أبدًا. رغم بعض الخلافات أو الجدالات، كنت دائمًا على صواب، في النهاية، كانت الأمور تسير دائمًا كما توقعت أنت".
وواصل: "سأفتقدك كثيرًا، لكنك ستظل حاضرًا دائمًا، خاصة في تربية أطفالي، لأنني أُعلّمهم وأربيهم كما ربّيتني، ارقد بسلام، واحفظنا من السماء كما كنت تفعل هنا، شكرًا لك على كل شيء".
وكان خورخي ميسي حضر في تشرين الثاني 2025 آخر مباراة لنجله ليونيل من المدرجات خلال مواجهة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي للمحترفين، إلا أنه لم يحضر أية مباراة في كأس العالم 2026 والتي قاد فيها ليو ميسي منتخب بلاده للنهائي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
سلوت يحسم موقفه من تدريب منتخب هولندا
11:00 | 2026-08-12
رونالدو يعزي ميسي بوفاة والده: عناق كبير لك ولعائلتك
10:13 | 2026-08-12
رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن ضم الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي
08:00 | 2026-08-12
برشلونة يستبعد المدافع كريستيان روميرو من حساباته الصيفية
07:01 | 2026-08-12
طرابزون التركي يقترب من ضم أسطورتي ليفربول
05:49 | 2026-08-12
تقارير إسبانية: توريس على وشك الانضمام لباريس سان جيرمان
03:54 | 2026-08-12
اعتبارا من أيلول القادم.. زيادة برواتب هذه الفئة باثر رجعي
34.26%
04:00 | 2026-08-11
اعتبارا من أيلول القادم.. زيادة برواتب هذه الفئة باثر رجعي
04:00 | 2026-08-11
التربية تصدر توجيهاً يخص مدراس المتميزين والمتفوقين
19.27%
09:52 | 2026-08-11
التربية تصدر توجيهاً يخص مدراس المتميزين والمتفوقين
09:52 | 2026-08-11
غرامات بالملايين تلاحق لوحات بغداد والمحافظات في كردستان.. حجز المركبات وتراكم ديون السرعة
15.81%
13:08 | 2026-08-10
غرامات بالملايين تلاحق لوحات بغداد والمحافظات في كردستان.. حجز المركبات وتراكم ديون السرعة
13:08 | 2026-08-10
الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار.. أسعار جديدة تختلف عن الامس
13.13%
05:12 | 2026-08-11
الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار.. أسعار جديدة تختلف عن الامس
05:12 | 2026-08-11
البرلمان يتحرك لزيادة الرواتب وتعديل قانون التقاعد
10.18%
03:37 | 2026-08-11
البرلمان يتحرك لزيادة الرواتب وتعديل قانون التقاعد
03:37 | 2026-08-11
لماذا يعد كسوف يوم الغد فريدا؟
7.35%
03:01 | 2026-08-11
لماذا يعد كسوف يوم الغد فريدا؟
03:01 | 2026-08-11
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الدفاع المدني يسيطر على حريق داخل معمل للغاز في الانبار
Play
الدفاع المدني يسيطر على حريق داخل معمل للغاز في الانبار
07:40 | 2026-08-12
إذا كان عمرك فوق الـ60... هذا المعدن قد يحمي عضلاتك!
Play
إذا كان عمرك فوق الـ60... هذا المعدن قد يحمي عضلاتك!
06:59 | 2026-08-12
ميسان.. غواصو الشرطة النهرية ينتشلون جثة شاب من نهر دجلة(فيديو)
Play
ميسان.. غواصو الشرطة النهرية ينتشلون جثة شاب من نهر دجلة(فيديو)
05:35 | 2026-08-12
مجلس بابل يلغي قرار ضم مناطق تابعة للأنبار
Play
مجلس بابل يلغي قرار ضم مناطق تابعة للأنبار
11:46 | 2026-08-11
برلمانية تفتح ملف نقل النفط عبر هرمز: خلافات بين وزارتين تعرقل التصدير وشبهة فساد تلوح بالأفق
Play
برلمانية تفتح ملف نقل النفط عبر هرمز: خلافات بين وزارتين تعرقل التصدير وشبهة فساد تلوح بالأفق
08:51 | 2026-08-11
بالفيديو.. القبض على منتحل صفة مدير في مكافحة إجرام بغداد خلال بث مباشر
Play
بالفيديو.. القبض على منتحل صفة مدير في مكافحة إجرام بغداد خلال بث مباشر
08:16 | 2026-08-11
عراقية تتحدى ميريام فارس أمام الجمهور... شاهدوا ماذا فعلت!
Play
عراقية تتحدى ميريام فارس أمام الجمهور... شاهدوا ماذا فعلت!
06:20 | 2026-08-11
رئيس الوزراء يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة
Play
رئيس الوزراء يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة
16:44 | 2026-08-10
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب كولومبيا
Play
زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب كولومبيا
09:43 | 2026-08-10
شبيه لامين يامال يخطف الأنظار في ماليزيا.. هل يلتقي نجم برشلونة؟
Play
شبيه لامين يامال يخطف الأنظار في ماليزيا.. هل يلتقي نجم برشلونة؟
05:32 | 2026-08-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.