أول تعليق من ميسي بعد وفاة والده

ويعدّ أقرب الناس إلى ، لا فقط في حياته الشخصية والعائلية وإنما على امتداد الكروي بدءا من فترة انتقاله إلى برشلونة قادما من نيولز أولد بويز وهو بعمر 12 عاما، وصولا إلى قمة أمجاده عندما قاد في كانون الاول 2022 للتتويج بكأس العالم بعد غياب دام 36 عاما.وفقد والده الذي كان في الوقت نفسه وكيل أعماله، حيث ألم به مرض عضال وغاب عن الظهور منذ تشرين الثاني 2025 قبل أن توافيه يوم السبت 8 اب 2026.ونشر اليوم الأربعاء رسالة مؤثرة كسر بها "حداده" وحزنه على وفاة والده، أشاد فيها بالمكانة الروحية والأبوية لخورخي والعلاقة الوطيدة بين الأب ونجله، ووكيل الأعمال ونجم كرة القدم في آن واحد.كنت تعاني ومكانك هو الأفضلوقال ميسي في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل: "أبي، ما زلتُ لا أصدق أنك رحلت، لم أستوعب الأمر بعد، أو بالأحرى، لا أريد أن أستوعبه، من الصعب جدًا أن أتخيل أنني لن أراك مجددًا، وأننا لن نتحدث بعد الآن. أعلم أنك كنت تعاني وأن هذا هو الأفضل، لكنك رحلت مبكرًا جدًا، كان لا يزال أمامنا الكثير لنستمتع به معًا".وتابع: "كنتَ تُلح عليّ باللعب في الأخير، وقبل أيام قليلة من انطلاقه، كانت حالتك الصحية في أسوأ حالاتها. كانت تلك المرة الأولى التي لن تحضر فيها بطولة، لكن أمي كانت تُطمئنني بأنك ستتحسن وستكون بصحة جيدة بما يكفي للسفر. كنتُ أُطمئنك بأننا سنصل إلى المباراة النهائية لتتمكن من الذهاب".وواصل النجم الأرجنتيني رسالته: "في كل مرة تنتهي فيها مباراة، كنتُ أنتظر رسالتك، لكنني لم أرَها. حينها أدركتُ مدى فداحة الموقف. مع ذلك، ظللتُ أفكر في الذهاب إلى أبعد مكان ممكن، لأمنحك الوقت لمشاهدة مباراة. وصلنا إلى المباراة النهائية، ولم تتمكن من الحضور".وشدد ليونيل ميسي على أنه كان ينتظر التتويج بكأس العالم لإهداء اللقب إلى والده المريض في ذلك الوقت، وقال: "كنتُ أرغب بالفوز لأعود بها إلى المنزل وأريكِ واحدة جديدة، لم أستطع، لم تخنني قدماي، حاولتُ هذه المرة أن أدفع نفسي رغماً عني، لكنني لم أستطع، لم أشعر قط أنني على ما يرام".وأضاف: "عندما وصلت، ظننتِ أننا خسرنا النهائي بركلات الترجيح، لم نتمكن من الحديث عن أي شيء حدث. لم تستمتعي بالأمر بتاتاً. لم نكن أبطالاً، أخبرك بهذا لأنه كان الشيء الوحيد الذي لم نتمكن من الحديث عنه، لأنكِ تعرفين كل شيء آخر. كنا نتحدث كل يوم ونلتقي كلما سمح لي الوقت بذلك".كنت أبا وصديقاوأكد ميسي قوله: "كنت أبًا وصديقًا ووكيلًا. كنت دائمًا الشخص الذي نحتاجه في كل موقف، ولم تكن مخطئًا أبدًا. رغم بعض الخلافات أو الجدالات، كنت دائمًا على صواب، في النهاية، كانت الأمور تسير دائمًا كما توقعت أنت".وواصل: "سأفتقدك كثيرًا، لكنك ستظل حاضرًا دائمًا، خاصة في تربية أطفالي، لأنني أُعلّمهم وأربيهم كما ربّيتني، ارقد بسلام، واحفظنا من السماء كما كنت تفعل هنا، شكرًا لك على كل شيء".وكان خورخي ميسي حضر في تشرين الثاني 2025 آخر مباراة لنجله ليونيل من المدرجات خلال مواجهة وناشفيل في للمحترفين، إلا أنه لم يحضر أية مباراة في كأس العالم 2026 والتي قاد فيها ليو ميسي منتخب بلاده للنهائي.