بسبب كأس آسيا.. السوبر الإسباني ينتقل إلى إسطنبول بنسخة 2027

وتقام كأس السوبر الإسباني
2027 بنظام Final Four، بعدما وقع اختيار الاتحاد الإسباني لكرة القدم
على مدينة إسطنبول لاستضافة البطولة، بدلا من السعودية
التي تحتضن منافسات كأس أمم آسيا مطلع العام المقبل.
تأتي رعاية "موسم الرياض
" للبطولة رغم انتقال استضافة مباريات كأس السوبر الإسباني إلى تركيا
في نسخة 2027، بسبب تعارض موعد البطولة مع كأس آسيا
المقرر إقامتها في السعودية.
وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني
خلال الفترة من 2 إلى 7 فبراير/ شباط المقبل، على أن تعود إلى السعودية مرة أخرى اعتبارا من نسخة 2028 كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.
تشهد كأس السوبر الإسباني 2027 مواجهة ريال سوسيداد
أمام ريال مدريد
في نصف النهائي الأول، بينما يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد
في نصف النهائي الآخر.
وتقام مباريات البطولة على ملعب أتاتورك
الأولمبي في إسطنبول، الذي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2005 و2023، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية يوم الخميس.
وتعد نسخة 2027 من كأس السوبر الإسباني امتدادا لبطولة أصبحت من أبرز المسابقات الإسبانية
التي تقام خارج البلاد، وتحظى بمتابعة واسعة، مع بثها في أكثر من 150 دولة حول العالم.