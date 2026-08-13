بسبب كأس آسيا.. السوبر الإسباني ينتقل إلى إسطنبول بنسخة 2027

وتقام 2027 بنظام Final Four، بعدما وقع اختيار على مدينة إسطنبول لاستضافة البطولة، بدلا من التي تحتضن منافسات كأس أمم آسيا مطلع العام المقبل.تأتي رعاية "موسم " للبطولة رغم انتقال استضافة مباريات كأس السوبر الإسباني إلى في نسخة 2027، بسبب تعارض موعد البطولة مع المقرر إقامتها في السعودية.وتقام خلال الفترة من 2 إلى 7 فبراير/ شباط المقبل، على أن تعود إلى السعودية مرة أخرى اعتبارا من نسخة 2028 كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.تشهد كأس السوبر الإسباني 2027 مواجهة أمام في نصف النهائي الأول، بينما يلتقي برشلونة مع في نصف النهائي الآخر.وتقام مباريات البطولة على الأولمبي في إسطنبول، الذي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2005 و2023، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية يوم الخميس.وتعد نسخة 2027 من كأس السوبر الإسباني امتدادا لبطولة أصبحت من أبرز المسابقات التي تقام خارج البلاد، وتحظى بمتابعة واسعة، مع بثها في أكثر من 150 دولة حول العالم.